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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Бюджет с возрастными изменениями — Что даст России пенсионная реформа с новыми параметрами — По итогам обращения Владимира Путина к гражданам России правительство скорректирует параметры изменения пенсионного возраста в 2019 году.

— Партии заслушали пенсионное послание — Выступление президента не добавило реформе сторонников в Госдуме — Объявленное президентом Владимиром Путиным смягчение пенсионной реформы прекратит противостояние в обществе, полагают в "Единой России".

— "У нас есть все ключи" — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — о том, ради каких планов он ее возглавил — Через три месяца после назначения главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина председателем Счетной палаты (СП) появилась новая стратегия СП.

— Крым, Сахалин, далее везде — ОАО РЖД проектирует на БАМе еще одну стройку века — ОАО РЖД планирует в ближайшее время приступить к разработке ТЭО второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год.

— Майнеры проявят самозанятость — Добычу криптовалют предлагают вывести из тени — Участники российского рынка блокчейна предложили первому вице-премьеру Антону Силуанову предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых.

— Труд между цифрой и бумагой — Минтруд и бизнес спорят о судьбе трудовых книжек — Вчера, пока президент рассказывал о будущем пенсионной реформы, Минтруд и представители бизнеса спорили в Аналитическом центре о том, что лучше защитит интересы граждан при учете трудового стажа — бумажные или электронные трудовые книжки.

— Бюджет с возрастными изменениями — Что даст России пенсионная реформа с новыми параметрами — По итогам обращения Владимира Путина к гражданам России правительство скорректирует параметры изменения пенсионного возраста в 2019 году.

— Инициатива ГИБДД не прошла ведомственный техосмотр — Против реформы экзаменов выступают в Минтрансе и Минобрнауки — Дискуссия вокруг введения единого экзамена по вождению, которым ГИБДД предлагает заменить привычные "площадку" и "город", набирает обороты.

— Инвалидам подают персональные знаки — Минтруд меняет порядок выдачи наклеек на автомобили – Минтруд опубликовал текст приказа, меняющий порядок выдачи автомобильных знаков "Инвалид".

— Ученого освободили к суду — Бывшего ректора технологического университета в Казани сдали бывшие проректоры — Следователи МВД Татарстана отпустили из СИЗО под подписку о невыезде бывшего ректора Казанского научно-исследовательского технологического университета (КНИТУ) Германа Дьяконова.

— Путем сложения взяток — За заплаченные полицейскому миллионы миллиардер отсидит 12 лет — Геннадий Манаширов, совладелец торговых центров "Пражский", "Колумбус" и "Армада", получил вчера 12-летний срок и штраф в 220 млн руб.

— Главе "Дальспецстроя" предъявили ненужные кабели — Арестован Юрий Волкодав, достраивавший Восточный — Вчера Басманный райсуд Москвы на два месяца арестовал экс-директора главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава.

— Сирии подтвердили операцию — Сергей Лавров заявил о наличии у России и Турции общего "политического понимания" ситуации в Идлибе — Военная операция в сирийской провинции Идлиб неизбежна — у России и Турции есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Это стало понятно в среду из слов главы МИД РФ Сергея Лаврова.

— В Сандармохе ищут другую историю — Экспедиция РВИО обнаружила могилы расстрелянных советских военнопленных — Экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) в Карелию отчиталась об успехах в поиске захоронений советских военнопленных, расстрелянных финнами во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

— Грузия попрощается с президентскими выборами — В стране началась самая непредсказуемая за всю ее историю избирательная кампания — В Грузии стартовала кампания по выборам президента, намеченным на 28 октября.

— Владелец Urban Group расстается с личным — Александр Долгин продает особняк у Лубянки — Пока власти решают, как достроить в Подмосковье дома для дольщиков терпящей крах Urban Group, владелец компании Александр Долгин выставил на продажу свои личные активы.

— "Дом.рф" оставили без вычета — Рефинансирование ипотеки через госкорпорацию не дает экономить НДФЛ — Более 13 тыс. россиян, уже рефинансировавших в 2018 году ипотечные кредиты через госкорпорацию "Дом.рф", не смогут получить вычет по налогу на доходы по уплаченным банкам процентам.

— Магадан снимает золотую цепь — Власти региона хотят разнообразить добычу — Как стало известно "Ъ", врио губернатора Магаданской области Сергей Носов попросил Владимира Путина поддержать диверсификацию горнодобывающей отрасли региона за счет стимулирования разведки цветных и черных металлов.

— С "Будущим" наперекос — Один из крупнейших НПФ переходит к "профессиональному" офшору — Финансовая группа (ФГ) "Будущее", объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, переходит к кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments.

— Цены на нефть поддержали бюджет — и напрягли автовладельцев — В среду рублевая цена российской нефти Urals впервые в истории по итогам торгов превысила уровень 5 тыс. руб. за баррель.

— ОФЗ продали с дисконтом — Но перерыв в размещениях повысил спрос на гособлигации — Пауза в проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа позитивно сказалась на интересе инвесторов к гособлигациям.

— "Аэрофлот" вернется в регионы — Группе придется поработать институтом развития — "Аэрофлот" обновил стратегию развития на ближайшие пять лет.

— "Газпрому" за рубеж не занимать — Монополия пока может обойтись российским рынком — Рост экспортных цен на нефть и газ позволил "Газпрому" увеличить чистую прибыль в 5,4 раза во втором квартале, до 259 млрд руб., и сохранить свободный денежный поток в положительной области, несмотря на рост инвестиций.

— Россия и США измерят барьеры — Вашингтон подал в ВТО встречный иск — США инициировали первый спор с РФ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) — формально основанием для подачи иска стало повышение размера пошлин, применяемых в отношении ряда американских товаров.

— В пшенице ищут пошлину — Экспортеры опять опасаются ограничений — Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции предупредила своих членов, что возврат в России экспортной пошлины на зерно возможен, если объем поставок будет превышать 30 млн тонн.

— Поставщики прессы столкнулись в супермаркете — Дистрибуторы газет и журналов обменялись претензиями — Ключевые участники рынка поставок прессы в супермаркеты "Медиа Дистрибьюшен" и "Пресс-логистик" пытаются через суд взыскать друг с друга долги.

— ВЭБ загрустил в "Нескучном" — Госбанк пытается завершить проект Максима Блажко — ВЭБ ищет возможность завершить находящийся у него в залоге жилой комплекс "Нескучный Home & Spa", который начал строить на юге Москвы экс-совладелец "Дон-строя" Максим Блажко.

— inDriver собрал денег на переезд — Агрегатор такси привлек инвестиции на выход в США — Агрегатор такси inDriver намерен в октябре выйти на американский рынок.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Самые щедрые пенсионные подарки от Путина получили женщины — Но в будущем их еще может ждать новое повышение пенсионного возраста — Президент Владимир Путин долго хранил молчание и не вмешивался публично в дискуссию о повышении пенсионного возраста.

— "Шереметьево" хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса — В мире сейчас всего девять аэропортов, имеющих пять звезд от агентства Skytrax, и лишь один в Европе — В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование аэропорта "Шереметьево", аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга – пяти звезд.

— Россиянам политическая конкуренция не нужна — Фонд развития гражданского общества рассортировал выборы губернаторов по уровню предсказуемости — Отсутствие конкуренции на выборах губернаторов предопределено: люди выбирают назначенцев президента, у оппозиции нет достойных кандидатов, а выборы не востребованы избирателями.

— ЦИК предложил инициаторам пенсионного референдума новые условия — Но его проведение становится все более проблематичным — Условия, при которых проведение референдума о пенсионном возрасте еще возможно, назвала в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

— Годовая инфляция впервые с сентября 2017 года достигла 3% — Ее разгоняет эффект низкой базы, сходятся экономисты — Инфляция за неделю с 21 по 27 августа составила 0,1%, сообщил Росстат.

— Правительство вернулось к идее поддержать частный бизнес — Называться это будет не специнвестконтракт 2.0, а защита капиталовложений — Льготы бизнесменам, готовым инвестировать более 1 млрд руб. собственных средств в российские инвестпроекты, ранее известные как специальные инвестиционные контракты 2.0 (спик 2.0), снова прорабатывается в правительстве – но под новым названием: соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации, рассказали "Ведомостям" три участника совещания с бизнесом, прошедшего в понедельник вечером в Минфине у замминистра финансов Андрея Иванова.

— "Яндекс" назвал необоснованным требование удалить ссылки на пиратский контент — Но остановить блокировку "Яндекс.Видео" без удаления ссылок у поисковика не получится — "Яндекс" планирует обжаловать решения Мосгорсуда об удалении ссылок на пиратский контент из выдачи сервиса "Яндекс.Видео", сообщила интернет-компания.

— На достройку домов за Urban Group потребуется больше 55 млрд рублей — Фонд защиты дольщиков завершил проверку обанкротившегося застройщика — Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства завершил аудит финансового-хозяйственной деятельности Urban Group, следует из опубликованного на его сайте отчета.

— "Лента" впервые за несколько лет не выполнит план роста сети — Компания объясняет это резким ростом жилищного строительства — Крупнейшая российская сеть гипермаркетов "Лента" откроет в 2018 г. меньше магазинов, чем планировала: не 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, а 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов.

— "Росгосстрах" продолжает платить по ОСАГО больше, чем собирать премий — Но новые продажи полисов страховщику убытков не приносят — В среду "Росгосстрах", ровно год назад отправившийся вместе с санируемым банком "ФК Открытие" в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), отчитался по международным стандартам за первое полугодие.

— Правительство хочет обязать "Транснефть" строить индивидуальные трубопроводы для нефтяников за свой счет — Ранее это предложение активно продвигала "Роснефть" — Законопроект "О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов" был разработан Минэнерго в 2016 г. по поручению президента России Владимира Путина.

— Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил группу ЛСР — Это даст компании хороший административный ресурс, считают эксперты — Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен гендиректором группы ЛСР, сообщила компания.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Трудное, непростое, но необходимое решение — Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по поводу изменений пенсионной системы — Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по изменению пенсионного законодательства.

— Медали потяжелели — Право на аттестат с отличием придется доказывать баллами ЕГЭ — Министерство просвещения предлагает изменить правила выдачи школьного аттестата с отличием и золотой медали.

— Задачка для губернаторов — Дмитрий Медведев проверил готовность регионов к учебному году — Главам регионов, где не выполнены поручения по обеспечению школ необходимой инфраструктурой, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал дисциплинарную ответственность.

— Знак без права передачи — Минтруд утвердил порядок выдачи автомобильного знака "Инвалид" — Минтруд утвердил порядок выдачи знака "Инвалид" на автомобиль. Приказ об этом публикует "Российская газета". Норма вступит в силу 4 сентября.

— Решено по справедливости — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин прокомментировали обращение президента — Президент России Владимир Путин в своем телеобращении об изменениях в пенсионное законодательство ответил на запросы общества и предложил справедливые меры по долгосрочной стабилизации отечественной пенсионной системы, заявили главы палат Федерального Собрания.

— Сверхдоходам ищут проект — Компании готовят списки объектов для инвестирования — В пятницу должен быть оглашен состав рабочей группы, которая будет определять проекты для инвестирования дополнительных доходов крупных промышленных предприятий, рассказали "Российской газете" представители компаний.

— Опоздали на самолет — Россиянам, пострадавшим в Турции, страховщики компенсируют расходы на новые билеты и медпомощь — В турецкой Анталье произошла авария: вчера утром по пути с курорта Белек в аэропорт в автобус, перевозивший 25 российских туристов, врезался грузовик. Пострадали 13 человек, сообщили в Ростуризме.

— О пробах не спорят — Онлайн-продажу ювелирных украшений наконец узаконят — Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, которая привычна для бизнеса и покупателя, наконец будет легализована.

— К России есть дело — США оспорили российские пошлины на американскую технику — США подали запрос во Всемирную торговую организацию о проведении консультаций (первая стадия торгового спора) с Россией, касающихся дополнительных российских пошлин на американские товары. Они были введены в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, также оспоренных Россией (как и многими другими странами) в ВТО.

— Вызов глобализму — Лидер КПРФ представил новую книгу — Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в среду представил свою очередную книгу — "Россия под прицелом глобализма", посвященную проблемам и перспективам глобализации современного мира.

— Молниеносный вызов — В "пожарном смысле" школы безопасней торговых центров. Почему?— В эти дни во всех регионах страны завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. При приемке особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с Федеральным законом N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" все социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы, дома престарелых — должны быть оснащены системами автоматического вызова пожарных.

— К вузам доверия больше?— Докторам и кандидатам объяснили, где защищаться — Еще двум российским вузам — Томскому госуниверситету и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого — разрешено самостоятельно присваивать ученые степени и выдавать, минуя ВАК и министерство, дипломы кандидата и доктора наук.

— О чем волнуется море — Распределение квот на биоресурсы не должно подрывать стабильность рынка — В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждается проблема распределения квот на вылов водных биоресурсов (ВБР).

— Слабые мира сего — Валюты развитых стран упали к доллару вместе с валютами развивающихся — Доллар США с начала года заметно укрепился не только к валютам развивающихся, но и развитых экономик. Политика роста процентных ставок в США будет продолжаться — следовательно, тенденция к росту курса американской валюты сохранится.

— Кулачные забавы — В новое дело о пытках в ярославской колонии добавили фигурантов — Следственный комитет России сообщил о задержании еще двух фигурантов громкого уголовного дела о пытках в ярославской колонии.

— Улюкаев расплатится — Суд направил приставам исполнительный лист на взыскание с экс-министра штрафа в доход государства — Замоскворецкий районный суд Москвы направил столичному управлению Федеральной службы судебных приставов исполнительный лист на взыскание с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева присужденного штрафа.

— Стрелял навскидку — Бастрыкин возбудил дело против судьи на Чукотке – Председатель — Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении федерального судьи Чаунского района Чукотского автономного округа в отставке Владислава Акулова.

— Свобода со скидкой — Более трехсот осужденных в столичных СИЗО выйдут раньше срока — Под действие нового закона "день за полтора" — о специальных коэффициентах, по которым время, проведенное под арестом, засчитывается в общий срок наказания, — попал 321 осужденный из хозяйственных отрядов в столичных следственных изоляторах.

— Ушел в прямом эфире — Министр экологии Франции покинул правительство, не сообщив об этом президенту — Отставка 63-летнего Николя Юло, министра экологии Франции и одного из самых популярных членов кабинета премьера Эдуара Филиппа, стала громом среди ясного неба для Елисейского дворца и французов.

— Уберегли от забвения — В Польше активисты спасли памятник советским воинам — В городке Зомбковице-Сленске на юго-западе Польши местные активисты при содействии общества "Курск" отреставрировали памятник советским солдатам, погибшим 8-9 мая 1945 года при наступлении 1-го Украинского фронта в Силезии, сообщили в местной администрации.

— Киев рвет связи — Закрылась миссия Украины при СНГ — Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было окончательно закрыто в августе.

— Лондон манят алмазы — Британия усиливает свои позиции в Африке — Британия увеличивает дипломатическое присутствие в Африке, в частности — откроет посольства в Нигере и Чаде, а также увеличит число своих дипломатов в Мали.

— Многоходовка — "Химатаку" в Сирии боевики готовят сразу в нескольких местах — Чуть ли не каждый день представители нашего военного руководства в Москве и на авиабазе Хмеймим сообщают новые данные о готовящейся при участии западных стран новой "химической" провокации в Сирии.

— Двойственный союз — Виктор Орбан и Маттео Сальвини выступили единым фронтом против Парижа — До выборов в Европарламент остается еще девять месяцев, однако борьба за голоса избирателей Старого Света уже началась.

— Без видео не увидели — Ребенок выпал из окна детсада, а родителям сказали, что он получил травму на лестнице — Родители астраханских детсадовцев выступили за установку в группах дошкольных образовательных учреждений видеокамер с выходом в интернет.

— От суда не уедут — В громких авариях подозревают прокурора, следователя и полицейского — В Саратовской области произошла череда резонансных дорожно-транспортных происшествий.

— Путевка за парту — В Башкирии безработным выделят деньги для получения новой профессии — Башкирия станет пилотным регионом, где уже в этом году будет апробирован новый механизм по содействию занятости населения — образовательные сертификаты для безработных.

— Давно таких искали — В Дагестане победителям конкурса управленцев подыщут достойную работу — 30 августа станут известны имена финалистов конкурса управленцев "Мой Дагестан". На первоначальном этапе организаторам поступило более 11 тысяч обращений, в финальный этап прошел 161 человек.

— Мэр просится на волю — Вип-чиновник останется под стражей — Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева на продление срока содержания под стражей.

— Полигоны свое отслужили — Из Астаны, Москвы и Вены призывают к полному запрету ядерных испытаний — Специальная встреча высокого уровня по теме ядерных испытаний пройдет в Организации объединенных наций на следующей неделе.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Это были времена крайней жестокости" — Историк Александр Шубин — о покушении на Ленина и о том, почему тело Фанни Каплан сожгли в Кремле — Ровно сто лет назад, 30 августа 1918 года в Москве на заводе Михельсона на Владимира Ленина было совершено покушение.

— Прибыль нефтяников вырастет на 40% за счет курса рубля и цен на нефть — Рост выручки компаний пополнит бюджет дополнительными нефтедолларами — Слабый рубль в сочетании с высокими ценами на нефть повысит прибыль российских нефтяных компаний (EBITDA) на 35–40% в 2018 году. Это произойдет при условии, что цена российского сорта Urals в среднем по году составит $70 за баррель, а обменный курс будет около 62 рублей за доллар США. К такому выводу пришли аналитики Moody"s ("Известия" ознакомились с исследованием агентства).

— Процент аварийности: Минстрой упростит признание домов аварийными — Ведомство уточнит критерии опасных для проживания зданий — Включить многоквартирные дома в список аварийных станет легче. Минстрой уточнит критерии опасных жилых зданий — ведомство разработает проект постановления правительства.

— Через портал госуслуг теперь можно оплатить таможенные штрафы — Речь в том числе идет о нарушениях, связанных с ввозом недекларированных товаров — На портале госуслуг gosuslugi.ru теперь можно оплатить таможенные штрафы, сообщили в ФТС.

— Цены на крепкий алкоголь выросли на 8% с начала года — При этом акцизы на спиртное не повышались — Продавцы повысили цены на крепкий алкоголь.

— "Лазерных хулиганов" предложили отправлять под арест на 15 суток — Ространснадзор просит Минтранс ужесточить административное наказание за ряд авиационных нарушений и добавить новое — За "лазерное хулиганство" хотят ввести административную ответственность. Поправки в КоАП разработал Ространснадзор.

— Франция запустила преследовани — Прокуратура Парижа санкционировала следственные действия в отношении обвиняемого Штатами в кибермошенничестве россиянина Александра Винника на территории Греции — Во Франции предъявлены обвинения гражданину РФ Александру Виннику, который был по запросу США арестован в Греции по подозрению в кибермошенничестве.

— Предвыборная эскалация: Киев пошел на обострение отношений с Москвой — Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал, зачем Петр Порошенко заявляет о скорой денонсации договора о дружбе с Россией — Заявления президента Украины Петра Порошенко о готовности Киева разорвать договор о дружбе с Россией — не более чем попытка напомнить о своих националистических позициях соответствующим политическим кругам.

— Народное признание для школ: россиянам предложили составить собственный рейтинг — Акцию проводит сеть "Магнит", победителям выделят около 13,5 млн рублей — В России составляют народный рейтинг школ — такой проект в преддверии Дня знаний проводит одна из ведущих отечественных розничных сетей — "Магнит".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Эффект омоложения — Как изменится пенсионная реформа после интервенции Владимира Путина — Владимир Путин в своем телевизионном обращении к россиянам объявил о мерах по смягчению пенсионной реформы.

— Границы ставят на карту — Сможет ли обмен территориями помирить Сербию и Косово — ЕС обсуждает план примирения Сербии и Косово, предполагающий изменение нынешних границ.

— Инвесторам обещан неизменный успех — Регулирование Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова — Минфин разработал законопроект об участии бизнеса в инвестпроектах для реализации майского указа президента.

— Книжки уходят не без труда — Бизнес предложил ускорить введение электронной кадровой документации — Представители бизнеса выступили за ускоренное введение электронных трудовых книжек: при таком сценарии работодатели смогут экономить 62 млрд руб. в год.

— Дивиденды пустят по трубам — "Газпром" сможет заменить выплаты по акциям на инвестиции в собственную инфраструктуру — Власти обсудят изменение дивидендной политики "Газпрома" для гарантированного финансирования инвестпрограмм.