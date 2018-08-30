БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Введение США новых пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей из Евросоюза могло бы затронуть экспорт на сумму 51 миллиард евро, однако если эти тарифы будут наложены, Евросоюз готов применить ответные меры, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента.

"Введение тарифов могло бы затронуть 51 миллиард евро экспорта", — сказала она.

Эти новые пошлины США могли бы привести к очень серьезным последствиям в автомобильной отрасли и сфере автозапчастей во многих странах ЕС, следует из ее слов.

США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров, сообщал глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Однако Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал в конце августа пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио.

Еврокомиссия по-прежнему готовит список возможных ответных мер на случай, если США все-таки введут новые пошлины на импорт из Евросоюза автомобилей и автозапчастей, сообщила Мальмстрем. ЕК готова применить его при необходимости, добавила еврокомиссар.

При этом, Евросоюз готов обнулить свои пошлины на импорт из США промышленных товаров, если на это со своей стороны пойдут и Соединенные Штаты, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента.

"Мы сказали, что мы готовы со стороны Евросоюза пойти на нулевые тарифы по всем промышленным товарам, конечно, если США сделают то же самое", — отметила она, говоря об июльской встрече по торговле США и ЕС.

Еврокомиссар напомнила, что сельское хозяйство не планировалось включать в этот список товаров.

Ранее, в июле, ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из "ближайших советников" главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их июльской встречи. Эта группа начала работать в августе.

Договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.