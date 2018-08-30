МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны, свидетельствует отчет Государственной службы статистики Украины. Российские инвестиции составили 436 млн долларов, или 36% от общих иностранных вложений (1,3 млрд долларов).

Помимо России, в Украину инвестировал Кипр (219 млн долларов), Нидерланды (207,7 млн долларов), Австрия (58,7 млн долларов), Польша (54,1 млн долларов), Франция (46,9 млн долларов) и Великобритания (43,4 млн долларов).

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что российские инвестиции в Украину связаны, прежде всего, с докапитализацией дочерних структур российских банков и финансированием совместного бизнеса. Несмотря на политическую ситуацию, тесные экономические связи между российским и украинским бизнесом сохранились.

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Значительные объемы иностранных инвестиций, поступивших в экономику Украины из России в первом полугодии 2018 года, связаны, прежде всего, с докапитализацией дочерних структур российских банков, объясняет руководитель проекта НРА "Рейтинги регионов" Александр Пахалов. Например, в мае 2018 года было объявлено о решении Сбербанка увеличить уставный капитал его украинской дочки на 317 млн долларов.

"Нетрудно подсчитать, что только эта сумма составляет более 70% от общего объема инвестиционных поступлений из России в указанном периоде. Докапитализация "дочек" происходила на фоне решения Национального банка Украины разрешить крупнейшим российским банкам докапитализацию дочерних структур даже в условиях введенных против них санкций", — говорит Пахалов.

Он отметил, что проводимая докапитализация связана, прежде всего, с необходимостью поддержания текущей платежеспособности дочерних финансовых организаций и выполнением регулятивных требования по достаточности капитала.

"Эти вложения едва ли могут свидетельствовать о планах российских банков наращивать свой бизнес на территории Украины. Таких планов нет, о чем говорит сохраняющееся желание того же Сбербанка продать свой украинский бизнес, о котором руководство банка заявляло в том числе и после докапитализации", — сказал эксперт.

Источники прямых инвестиций подразумевают большую потенциальную долю инвесторов, так или иначе связанных с украинскими компаниями, которые ранее вели совместную операционную деятельность, считает заместитель начальника отдела аналитических исследований "Универ Капитала" Дмитрий Александров. По его словам, речь может идти и о дофинансировании бизнеса, и о покупке конкурентов, причем фактически за счет внутригрупповых средств.

"В любом случае, это показывает тесную экономическую связь между российским и украинским бизнесом и сохраняющееся взаимодействие, несмотря на постоянные призывы максимально такое сотрудничество свернуть. То есть бизнес, как всегда, ищет возможность для работы", — говорит Александров.

РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ТОРГОВЛЯ

По информации Государственной службы статистики Украины, товарооборот между Россией и Украиной в январе-мае составил 5,8 млрд долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении. Экспорт России в Украину составил 3,6 млрд долларов (рост на 30,3%), импорт в РФ вырос на 26,3% — до 2,2 млрд долларов.

Главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" в России и СНГ Олег Кузьмин считает, что эти данные показывают, что, несмотря на геополитические сложности, экономики стран все равно сохраняют общие связи.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев видит среди причин роста показателей торговли двух стран низкую базу предыдущих лет и рост экономики России.

"Прорыва в Европу, который громко обещали украинские политики, не случилось. Несмотря на взаимные экономические санкции, Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины", — отметил Тимофеев.

По его словам, украинская продукция с высокой добавленной стоимостью (готовые товары) пользовалась большим спросом только в России, и теперь она постепенно возвращается на этот рынок. В ЕС готовы импортировать с Украины дешевое сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция там не котируется.

Тимофеев также отметил рост интереса к экономике Украины со стороны Китая. По данным Госстата Украины, в 2017 году по объему товарооборота КНР занимала второе место среди всех стран после России, двусторонний товарооборот Украины и КНР вырос на 17,9% и составил 7,7 млрд долларов.

По словам эксперта, несколько китайских компаний проявляют серьезный интерес к приватизации морских портов в Одесской области. Китайские фирмы являются подрядчиками ремонта автодорог сразу в нескольких регионах страны. Кроме того, одна китайская компания купила парк солнечных электростанций в Николаевской области, другая — начала бурить более двух десятков газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях.

"КНР интересуется возможностью покупки акций украинских энергетических корпораций. Пекин планирует конкурировать с американцами за рынок ядерного топлива на Украине – и соответствующие соглашения уже подписаны с Минэнерго", — говорит Тимофеев.