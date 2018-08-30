МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Реальный размер назначенных пенсий в РФ в январе-июле вырос на 1,5% без учета прошлогодней единовременной выплаты, говорится в основном докладе Росстата.

С учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии за январь-июль снизились на 3,8%.

Средний размер назначенных пенсий за семь месяцев составил 13 тысяч 345 рублей.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.