ЛОНДОН, 30 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Ключевая ставка на уровне 60%, установленная Центральным банком Аргентины в четверг, может удержать курс песо в течение 3-12 месяцев, считает главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

ЦБ Аргентины на внеплановом заседании в четверг повысил ключевую ставку до 60% с 45% "в ответ на текущую валютную ситуацию и опасаясь того, что это окажет серьезное влияние на уровень инфляции в стране". Курс песо на предварительных торгах упал на 15%, до 39 песо за доллар.

Согласно аналитической модели Renaissance Capital, аргентинский песо был переоценен еще с самого начала 2018 года, поэтому его падение в текущих экономических условиях страны было в какой-то степени предопределено. "Несмотря на повышение ставки до 60%, песо рухнул", — констатирует Робертсон, отмечая, что аргентинская валюта стала второй "самой дешевой" в таблице развивающихся рынков.

Негатива добавляет дефицит торгового баланса Аргентины, который за период с июля 2017 года по июль 2018 года увеличился с двух миллиардов долларов до 11 миллиардов.

Однако, эксперт отмечает, что сейчас Аргентина находится в лучшем положении, чем в 2001-2002 годах, когда курс национальной валюты опустился до 65 песо за доллар.

По мнению Робертсона, действия ЦБ и программа МВФ могут способствовать улучшению ситуации с торговым дефицитом. "Валюта вряд ли будет достигать 25-30-процентной недооценки в течение года, учитывая инфляцию, даже если она останется номинально там, где она есть. Высокие процентные ставки могут удерживать валюту в течение 3-12 месяцев, а также помогут снизить внутренний спрос", — отмечает эксперт.

Аргентинский песо обесценился уже более чем на 45% к доллару с начала 2018 года. Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. В 2019 году стране надо выплатить почти 25 миллиардов долларов долга. Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых.