МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения программ развития ряда регионов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения программ развития СКФО, ДФО, Байкальского региона, Арктической зоны, Калининградской области, республики Карелия, республики Крым, города Севастополя и реализации государственной национальной политики, а также в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения, включая расходы на индексацию социальных выплат", — говорится в сообщении.