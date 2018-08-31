ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение ЕС по отказу от пошлин на автомобили "недостаточно хорошее".

"Оно (предложение — ред.) недостаточно хорошее. Привычки их потребителей — покупать их машины, а не наши", — сказал он в интервью агентству Блумберг. Так Трамп отреагировал на заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, которая предложила свести до нуля пошлины на автомобили, если США последуют такому же примеру.

США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров, сообщал глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Однако Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал в конце августа пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио.