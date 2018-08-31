ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле, оказавшись несколько лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления.

Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51 пункта.

Статбюро отмечает, что несмотря на незначительные темпы роста (всего на 0,1 процентных пункта с июля), индекс по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов и сохраняет тенденцию роста.

Ведомство также подчеркивает, что слабое ускорение темпа роста новых заказов в августе на 0,1 процентных пункта по сравнению с июлем говорит об определенном замедлении спроса на рынке.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.