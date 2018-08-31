ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в августе ускорился до 54,2 пункта с 54 в июле, оказавшись значительно лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления страны.

Аналитики ожидали, что темпы роста в августе продолжат замедление и показатель составит 53,8 пункта.

Статбюро отмечает, что несмотря на незначительные темпы роста (всего на 0,2 процентных пункта с июля), индекс находится в зоне роста выше 54 пунктов уже 12 месяцев подряд, что свидетельствует о сравнительно высоких устойчивых темпах роста в сфере услуг.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.