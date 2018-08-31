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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Средиземные меры — Министерство обороны РФ в четверг, 30 августа, объявило, что 1 сентября в акватории Средиземного моря пройдут совместные учения военно-морского флота и военно-космических сил РФ. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что они не имеют никакого отношения к очередному обострению обстановки в Сирии. Однако источники "Ъ" в органах военного управления дали понять, что начинающиеся маневры — это ответ на действия США, наращивающих свою ударную мощь в регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, встретившегося в четверг со своим сирийским коллегой, причиной многих проблем в Сирии является американское военное присутствие.

— Пенсионная реформа охватила аудиторию — Почти 1,5 млн москвичей и 70% из тех, кто смотрел телевизор, следили в среду за обращением Владимира Путина о пенсионной реформе, свидетельствуют предварительные данные Mediascope. Получасовую речь президента одновременно показали сразу десять телеканалов. Эксперты говорят, что повышенный интерес связан с высокой значимостью темы и надеждами на смягчение реформы. Первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста пройдет в Госдуме уже в пятницу, 31 августа.

— Лопасти пойдут под нож — Как стало известно "Ъ", в правительстве обсуждают "нефинансовые меры" для поддержки падающего производства "Вертолетов России" "Ростеха". Речь идет о запрете на эксплуатацию старых машин, что может привести к массовому списанию советской техники. Но в отрасли опасаются, что финансовые сложности не позволят компаниям массово закупать новые вертолеты и государству придется поддерживать из бюджета уже перевозчиков.

— Пособников ставят на учет — Уже в сентябре в России может появиться новый черный список банковских клиентов, теперь уже дропперов. Это граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков. По мнению экспертов, в списке могут оказаться и добросовестные клиенты. Например, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок. Клиентам, попавшим в список, банки должны будут ограничить снятие наличных и переводы со счетов. Но как показывает опыт, в большинстве случаев от таких клиентов просто стараются избавиться. Механизма исключения из списка не предусмотрено.

— Устройство инвестклимат-контроля — Полемика вокруг письма помощника президента Андрея Белоусова президенту о сверхприбылях несырьевого экспорта и наращивании инвестиций вышла в неожиданно конструктивное русло. Минфин готов к осени 2018 года предложить правительству "платформенное" решение для стимулирования новых инвестиций: соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Проект обсуждается с инвесторами, его суть — единый договор инвестора с РФ и гарантии неизменности условий инвестирования.

— Тариф "Несогласованный" — Вопрос об индексации тарифов ЖКХ из-за роста НДС остается открыт. Как стало известно "Ъ", "консолидированная позиция" ведомств, выработанная на совещании у вице-премьера Виталия Мутко 23 августа, допускает оба обсуждаемых варианта — и рост расценок на ЖКУ летом 2019 года на 2,4%, как требует Минэкономики, и более существенное повышение на 4%, как хотят коммунальщики. Сходятся стороны лишь на необходимости роста тарифов в январе на 1,7% — но против этого неожиданно выступила ранее публично не возражавшая ФАС.

— Фильтр для инвестиционных нелепостей — Минэкономики подготовило проект методики оценки социально-экономической эффективности инфраструктурных проектов с господдержкой — пока только для транспортной инфраструктуры. Теперь в документе учтены и отрицательные ожидаемые эффекты — в том числе господдержка, представляющая собой бюджетные расходы. По мнению экспертов, методика со всеми ее изъянами — благо, она позволит организовать и ранжировать огромное множество инфраструктурных проектов, отсеяв очевидно неэффективные.

— Граждане тратят за границей и копят наличные — Июльская сводка Росстата об использовании денежных доходов населения фиксирует возвращение домохозяйств к традиционной для текущего года структуре трат после всплеска интереса граждан к формальным сбережениям в июне (см. "Ъ" от 1 августа). На текущее потребление товаров и услуг в июле было потрачено 78,5% доходов при среднем показателе за семь месяцев года в 77,1%.

— Польские прокуроры повторят работу над обломками — "Ъ" стали известны детали предстоящего визита в Смоленск сотрудников прокуратуры Польши. В ближайший понедельник они со следователями Следственного комитета России (СКР) обследуют обломки польского Ту-154М, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском. Обстоятельства катастрофы, в которой погиб президент страны Лех Качиньский и еще 95 человек, за восемь лет тщательно изучили в обеих странах, придя в итоге к абсолютно разным выводам: российские эксперты считают причиной аварии ошибку пилотов, в то время как их польские коллеги полагают, что лайнер мог быть взорван.

— С-400 разворачиваются против Индии — США могут ввести санкции против Индии в случае покупки ею у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил помощник министра обороны США Рэндалл Шрайвер, сообщивший, что Белый дом не гарантирует исключение Индии из закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). И это при том, что ранее Конгресс предоставил администрации США право не наказывать Индию за покупки российского оружия. Опрошенные "Ъ" эксперты объясняют заявление Пентагона стремлением усилить свои переговорные позиции перед первой в истории встречей министров обороны и иностранных дел США и Индии.

— Кандидат второго плана — "Ъ" продолжает серию репортажей из регионов, где 9 сентября состоятся выборы. Бывший мэр Якутска Айсен Николаев, назначенный врио главы Якутии, своим преемником видит спикера гордумы единоросса Александра Саввинова. Шансы показать хороший результат были у депутата заксобрания Владимира Федорова, который уже занимал на выборах мэра в 2012 году второе место, однако он был снят с гонки выдвинувшей его партией "Родина". Сейчас господин Федоров поддерживает в кампании кандидата Сардану Авксентьеву, в ее штабе признаются, что учитывают опыт победы на выборах мэра Петрозаводска 2013 года Галины Ширшиной. За избирательной кампанией в Якутске наблюдал корреспондент "Ъ" Андрей Перцев.

— Банкиру нашли пособника-ритейлера — Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован Басманным райсудом Москвы. Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах хищений, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства.

— Член ОНК стал виновнее на 300 тыс. рублей — "Ъ" стали известны подробности нового уголовного дела в отношении члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина. Его заподозрили в еще одном обмане подследственного банкира Ильдара Клеблеева. Правозащитник получил от него $500 тыс. и 300 тыс. руб., обещая добиться освобождения из СИЗО в связи с тяжким заболеванием. Банкир, имеющий вторую группу инвалидности, сел на четыре с половиной года. Правозащитнику грозит до десяти лет заключения.

— Экс-сотрудник ГУЭБиПК вернулся с родины за приговором — К трем годам лишения свободы и лишению звания Мосгорсуд приговорил бывшего оперативника ГУЭБиПК МВД РФ Павла Дашина. Его дело было выделено в отдельное производство из большого дела ОПС, которое, по версии СКР, бывший начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов создал из подчиненных для фальсификации уголовных дел. Майор Дашин обвинялся в одном преступном эпизоде, связанном с провокацией получения взятки в 2013 году начальником управления организации деятельности подмосковного минтранса Сергеем Найденовым.

— Силовики не хотят табличности — Администрация Челябинска отказала в содействии местным общественникам, добивающимся установки на здании МВД мемориальной доски в память о жертвах политических репрессий. Ранее на этом месте находилось здание, где в 1930-е годы проводились расстрелы. По мнению чиновников, текст на табличке может вызвать "безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел" и подорвать авторитет полиции в глазах населения.

— Борьба системы с одаренностью — Почему в процессе образования российские учащиеся деградируют. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан не раз высказывал озабоченность состоянием российского образования, особенно высшего. По мнению профессора, образование требует смены самой экономической модели.

— Автопрому нужно найти новый спрос — Минпромторг прогнозирует рост автопроизводства в РФ за 2018 год на 14,4%, до 1,75 млн штук. При этом на рынке ждут, что спрос в РФ достигнет примерно такого же объема при росте около 10%. Поскольку доля рынка машин отечественного производства останется, видимо, на уровне прошлого года — 85,8%, следует ожидать роста экспорта. Но пока такого тренда не отмечается: в самом крупном сегменте легковых автомобилей поставки за рубеж за полгода снизились на 0,4%, до 43,1 тыс. машин.

— У Минкульта все по сценарию — Минкульт усилил контроль над Фондом кино, который ежегодно распределяет более 3 млрд руб. на поддержку отечественных фильмов. Теперь министерство сможет влиять на расходование субсидий, условия получения их продюсерами и назначение директора фонда. Участники рынка надеются, что это не приведет к изменению всей системы господдержки, опасаясь волюнтаристских решений.

— Ссылки не столь удаленные — "Яндексу" и "Газпром-медиа" в четверг не удалось разрешить конфликт по поводу ссылок на пиратский контент: поисковик заявил, что удалил их из сервиса "Яндекс.Видео", чтобы избежать блокировки, которая могла начаться уже в пятницу утром, но медиахолдинг настаивает, что пиратское видео все еще доступно. Окончательно вопрос должна будет решить проверка Роскомнадзора. Ситуация может привести к пересмотру российского антипиратского законодательства, надеются эксперты.

— Нефть помогла российскому рынку — В четверг российские индексы обновили локальные максимумы: индекс Мосбиржи поднимался до отметки 2360 пунктов, индекс РТС достигал значения 1094 пунктов. Пока на "бычью" игру инвесторов вдохновляют высокие цены на нефть, а также слабость российской валюты, которая благотворно влияет на показатели сырьевых компаний. Однако в ближайшее время на поведение инвесторов будет оказывать влияние динамика ставок как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

— "Домашние деньги" подошли к концу — Банк России исключил одну из крупнейших компаний "Домашние деньги" из реестра микрофинансовых организаций (МФО) за множественные нарушения. Фактически регулятор запретил старейшему игроку рынка заниматься микрофинансовым бизнесом. Впрочем, это не мешает бенефициару "Домашних денег" Евгению Бернштаму инициировать создание новой компании, доли в которой он уже пообещал держателям дефолтных облигаций МФК.

— "О`Кей" проиграла в футбол — Нежелание покупателей тратить время на покупки в гипермаркетах во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу повлияло на продажи в сети "О`Кей". В первой половине текущего года оборот группы снизился на 1,4%, до 78,17 млрд руб. Супермаркеты и магазины "у дома" от мирового первенства, напротив, выиграли.

— Пособников ставят на учет — Уже в сентябре в России может появиться новый черный список банковских клиентов, теперь уже дропперов. Это граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков. По мнению экспертов, в списке могут оказаться и добросовестные клиенты. Например, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок. Клиентам, попавшим в список, банки должны будут ограничить снятие наличных и переводы со счетов. Но как показывает опыт, в большинстве случаев от таких клиентов просто стараются избавиться. Механизма исключения из списка не предусмотрено.

— Forbes нашел читателя — Покупатель российской версии журнала Forbes, бывший глава ВДНХ Магомед Мусаев, планирует взять на себя долги издания, превышающие 100 млн руб. Его совет директоров могут пополнить бывшие главные редакторы журнала Елизавета Осетинская и Эльмар Муртазаев, которые готовы подумать над предложением нового владельца. Продавшему же Forbes медиахолдингу ACMG Александра Федотова придется продолжить оптимизацию активов, среди которых, по мнению участников рынка, не осталось рентабельных брендов.

— Телемедицина тянется в регионы — Телемедицинский сервис "Онлайн Доктор", среди владельцев которого Александр Волошин, пытается расширить свое присутствие на северо-западе России за счет партнерства с петербургской сетью лабораторий. Однако опыт других игроков показывает, что в регионах отсутствует спрос на дистанционную медицину из-за недоверия к новым технологиям. Да и в целом телемедицина растет медленнее ожиданий.

— "Кофемания" приветствует народ — Игорь Журавлев — совладелец "Кофемании", которая традиционно развивает премиальные кофейни, решил укрепить свои позиции в демократичном сегменте рынка общественного питания. Он будет развивать новые кафе Hello People, где средний чек может быть почти в три раза ниже, чем в "Кофемании". Такие концепции сейчас популярны в Москве, где каждый квартал открываются новые гастрономические пространства.

— "Россия обеспечивает около 10% от мировых продаж" — Рынок коммерческих автомобилей в России демонстрирует рост, при этом оживился спрос и на импортную технику. В то же время государство, один из ключевых заказчиков, по закону может закупать только отечественные машины. О том, как иностранные концерны работают без госзаказа, об изменении предпочтений клиентов, а также о будущем рынке беспилотного и электрического коммерческого транспорта "Ъ" рассказал глава ООО "МАН Трак энд Бас Рус" (дистрибутор в РФ грузовиков и автобусов немецкой MAN) Питер Андерссон.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнесу предложено заплатить 1,5 трлн за "Цифровую экономику" — Внебюджетное финансирование госпрограммы "Цифровая экономика" может составить 1,5 трлн руб. в 2019–2024 гг., говорится в актуальной версии готовящегося паспорта этой нацпрограммы. "Ведомости" ознакомились с копией паспорта, достоверность суммы внебюджетного финансирования подтвердили два участника разработки нацпрограммы "Цифровая экономика". По словам одного из них, это примерная сумма на шесть направлений программы, под которую государство готово обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам.

— Минкульт получил больше контроля над Фондом кино — Правительство опубликовало на сайте новый устав государственного Фонда кино. По этому уставу Министерство культуры получило больше контроля над фондом: именно по представлению министерства правительство будет назначать членов совета фонда и его исполнительного директора. Также правительство отдало Министерству культуры часть полномочий учредителя фонда – министерство будет контролировать, как фонд тратит деньги на производство и прокат отечественных фильмов.

— Более половины россиян поддерживают наказание за лайки и репосты — 55% россиян уверены, что пользователи социальных сетей должны нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Треть из тех, кто одобряет эту идею, полагают, что за репост нужно наказывать так же, как и за авторство материала. Свою позицию многие респонденты объясняли тем, что репост – это распространение информации, которая приносит обществу вред и расшатывает его.

— Россия начинает крупные маневры флота у берегов Сирии — Министерство обороны России раскрыло некоторые детали учений флота и авиации у берегов Сирии, которые начнутся в ближайшие дни. Они пройдут с 1 по 8 сентября и в них, согласно сообщению военного ведомства, примут участие свыше 25 кораблей и судов обеспечения, а также 30 самолетов. Руководить учениями будет главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев.

— Связанные с миграционными проблемами волнения в Саксонии не утихают — Премьер-министр Саксонии и сторонник миграционного курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в четверг выступил в городе Хемнице, где уже неделю продолжаются столкновения левых и правых радикалов. Он заявил, что в Саксонии нет места правому экстремизму, а все виновные понесут заслуженное наказание, пишет немецкая газета Die Zeit. Протесты в Хемнице начались в воскресенье, 26 августа, после того как в ночь с субботы на воскресенье был убит 35-летний гражданин Германии.

— Валюты Аргентины и Турции бьют антирекорды — Курс аргентинского песо опустился в четверг до рекордного минимума, а турецкой лиры – продолжил снижаться после коррекции на прошлой неделе. Ослабление валют этих стран, несмотря на их специфические проблемы, подчеркивает уязвимость развивающихся стран в целом перед укреплением доллара США: дешевеют валюты России, ЮАР, Бразилии, Индии.

— Минфин придумал способ исполнить поручение Путина по инвестициям — Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте. По оценкам Минфина, нужны дополнительные инвестиции в основной капитал до 21 трлн руб., рассказал "Ведомостям" замминистра финансов Андрей Иванов, из них 8 трлн бизнес должен вложить из собственных средств.

— Будильник для институтов — Приход активного и амбициозного человека в руководство пассивного, анемичного органа может оказаться действенным вариантом пробуждения спящего института сверху, особенно в ситуации, когда вывести его из летаргии под давлением запроса снизу не представляется возможным. О планах не только активно использовать уже имеющиеся у Счетной палаты полномочия, но и расширить ее функционал рассказал в интервью "Коммерсанту" новый глава контрольного органа Алексей Кудрин.

— Почему своя школа — хорошая, а система образования в целом — не очень — Большинство горожан высоко оценивают уровень обучения в школе, где учатся их дети, но считают недостаточным уровень школьного образования в стране в целом. Такие оценки – следствие появившейся у родителей возможности выбрать школу для своих детей и ностальгии по собственным школьным годам. Накануне 1 сентября ВЦИОМ провел опрос 1200 родителей детей школьного возраста, проживающих в городах.

— Танки и самолеты нового поколения разрабатываются по графику — Макеты шагающего робота "Игорек" и электромобиля в кузове "Иж-комби", показанные концерном "Калашников" на прошедшем на прошлой неделе форуме "Армия-2018", – это, скорее, просто арт-объекты для привлечения внимания, и с этой задачей они справились. Важнее для понимания будущего оборонной промышленности стали пояснения руководителей промышленности и Министерства обороны (в том числе занявшего должность замминистра по вооружениям, бывшего президента "Калашникова" Алексея Криворучко) о статусе и перспективах таких дорогостоящих программ по созданию боевых платформ нового поколения, как истребитель Су-57 и танк Т-14 "Армата".

— "Большая часть компонентов в Aurus – российская" — Главный конструктор Aurus Вадим Переверзев рассказывает, как проектировался и как производится первый российский автомобиль класса люкс. Последний лимузин в России, ЗиЛ-41047, был выпущен в начале этого века. Казалось, что производственные и тем более конструкторские компетенции в этом сегменте российского автопрома были утеряны.

— Дешевый рубль и дорогая нефть увеличили прибыли нефтяных компаний в несколько раз — Подешевевший с начала 2018 г. на 10% рубль и на столько же подорожавшая нефть позитивно сказались на выручке, чистой прибыли и EBITDA российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные из их отчетов. Так, чистая прибыль "Роснефти" за II квартал этого года в сравнении с I кварталом выросла в 2 раза, "Газпром нефти" – почти на 40%, "Лукойла" и "Татнефти" – на 50%. У российских нефтяников есть несколько способов потратить дополнительную прибыль – снизить долговую нагрузку, увеличить инвестиции или поделиться доходами с акционерами, отмечают эксперты.

— Для производства люксовых автомобилей Aurus строить новый завод не планируется — "Соллерс" разработал концепцию организации нового производства автомобилей Aurus, которую до конца 2018 г. планируется утвердить акционерами ООО "Аурус" – самим "Соллерсом" (25% в СП) и НАМИ (75%), а затем и новым участником СП, Фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из ОАЭ (войдет в СП до конца года, получив 30%-ную долю). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "Соллерса".

— ЦБ хочет вести базу компаний и физлиц, на счета которых приходили украденные деньги — ЦБ хочет вести базу компаний и физлиц, на счета которых приходили украденные деньги. Сведениями регулятор будет делиться с банками, чтобы те могли лучше противодействовать мошенникам, следует из проекта указания Банка России. Если какой-либо банк сообщил о несанкционированном переводе, ЦБ может отправить запрос в банк получателя этих средств.

— ЦБ запретил "Домашним деньгам" работать на финансовом рынке — Об исключении "Домашних денег" из реестра микрофинансовых организаций ЦБ объявил в четверг. Компания неоднократно нарушала закон о деятельности микрофинансовых организаций, нормативные акты ЦБ и его предписания, сообщил регулятор. Он запретил компании привлекать средства физлиц и индивидуальных предпринимателей, но "Домашние деньги" запрет нарушили, и в отчете о деятельности на 30 июня 2018 г. компания скрыла, что продолжала привлекать деньги от населения.

— Россияне смогут не ждать наследства полгода — У российских бизнесменов и состоятельных граждан появился совершенно новый механизм передачи бизнеса и активов наследникам. С 1 сентября вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ, в частности, описан совершенно новый механизм передачи имущества, а также бизнеса по наследству – наследственный фонд. Такой фонд позволит обезопасить наследственное имущество, поможет защитить бизнес от недобросовестных партнеров, подстраховать неопытных или не желающих управлять семейным капиталом наследников.

— Для чего банки раздают карты школьникам — В этом году банкиры не упустили случая предложить держателям карт тематические акции к 1 сентября, для того чтобы заставить их тратить больше, а заодно привлечь побольше новых клиентов. Первым делом банки, выпускающие карты рассрочки, удлинили периоды льготного кредитования при покупке "школьных" категорий товаров.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пять лет без права увольнения — Президент России считает необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в их приеме на работу. Какие изменения будут вноситься в законодательство, как они будут работать, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Доктор в паспорт не посмотрит — Год назад было подписано Соглашение об участии израильского медицинского центра "Хадасса" в создании Международного медицинского кластера в Сколково, где российские пациенты смогут получить помощь отечественных и зарубежных специалистов.

— Пойманные одной сетью — Каждый день в зонах.RU и.РФ появляются несколько тысяч "заброшенных" доменов. Как выяснилось, они могут представлять серьезную угрозу. Получая к ним доступ, злоумышленники имеют все шансы добраться до электронной почты и персональных данных пользователей.

— Два рубля за километр — Открывается еще один отрезок платной трассы до Петербурга. С первого сентября подмосковные Солнечногорск и Клин можно объехать по платной дороге — новому участку трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" (с 58-го по 97-й километр). Этот отрезок сразу заработает в платном режиме, но плата за проезд будет меньше, чем по начальному (от Москвы) участку М-11.

— Область особого значения — Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым ситуацию в Подмосковье. Президент России Владимир Путин продолжил серию встреч с руководителями регионов, которые идут на выборы, и побеседовал в своей резиденции Ново-Огарево с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым.

— Ближе к цифре — Кабинет министров находится на финальном этапе подготовки документов, которыми будет руководствоваться при развитии страны в ближайшие шесть лет. Владимир Путин в майском указе поручил до 1 октября утвердить как Основные направления деятельности правительства (ОНДП) на срок до 2024 года, так и паспорта 12 национальных проектов.

— Уйдут в отрыв — Выборы глав регионов в Единый день голосования 9 сентября пройдут по доминантному сценарию, когда победитель очевиден и серьезных конкурентов ему нет. В большинстве субъектов Федерации наиболее вероятна победа кандидатов от "Единой России". К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которые в четверг на "круглом столе" представили свой ежегодный доклад, посвященный региональным выборам.

— Патент на картошку — Селянам облегчат легализацию самозанятых. Правительство поддержало законопроект о патентах для растениеводов и животноводов. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается дополнить животноводством и растениеводством.

— Собьет с орбиты — Испытан новый перехватчик баллистических ракет. Воздушно-космические силы вновь — третий раз в нынешнем году — успешно испытали новую противоракету. Запущенная с казахстанского полигона Сары — Шаган, она, по данным минобороны, поразила условную цель с заданной точностью.

— Самозванцы в небе — Штрафы для владельцев частных самолетов за нарушения воздушных правил вырастут в десять раз. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, предлагающий в десять раз увеличить штрафы для владельцев частных самолетов за нарушения правил в воздухе.

— Тревога не для всех — Гражданскую оборону частично отдадут регионам. Регионам хотят дать право самим принимать законы по гражданской обороне. Власти на местах смогут определять правила реагирования на все вызовы, особенно на локальные и быстро меняющиеся. Это необходимо, поскольку характер угроз в каждом регионе разный и реагировать на них тоже надо по-разному.

— Регион не сдал норматив — Почти 3,3 миллиарда рублей выделили из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, закупку спортинвентаря и устройство покрытий для футбольных полей в регионах, однако не все средства были потрачены по назначению. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП), с которым ознакомилась "Российская газета". По мнению аудиторов, система отбора региональных госпрограмм развития физкультуры и спорта для предоставления субсидий неэффективна.

— Исключение из правил — Минфин напомнил россиянам об их праве на льготы. Получатели социальной, государственной и страховой пенсии по случаю потери кормильца освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц. Такое разъяснение дал Минфин.

— Семнадцать лет рыночных достижений — Перспективные инвестпроекты позволяют "ЕвроХиму" уверенно смотреть в будущее. Одному из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — Минерально-химической компании "ЕвроХим" 31 августа исполняется 17 лет. Наш собеседник — генеральный директор компании Игорь Нечаев.

— Бозон Хиггса раскрылся — Ученые смогли увидеть распад самой неуловимой из частиц. Через пять лет после присуждения Нобелевской премии и через шесть после факта обнаружения бозона Хиггса таинственную частицу ученые смогли наконец "рассмотреть" и даже зафиксировали процесс ее распада. Официальное сообщение, вся важность которого понятна лишь кругу посвященных в эту тему ученых, пришло накануне из CERN — Европейского центра ядерных исследований со ссылкой на команду исследователей, занятых в коллаборациях ATLAS и CMS.

— Влетел за решетку — Из-за дебоша пассажира самолет вернулся в аэропорт. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

— Бой за "сен-жаков" — Французские и британские рыбаки устроили сражение судов в Ла-Манше. Такого в Ла-Манше километрах в двадцати от побережья Нормандии давно не видели. Под покровом ночи эскадра из 35 французских рыболовецких катеров вышла в море и вскоре окружила пять британских сейнеров, которые, ничего не подозревая, занимались ловом морских гребешков.

— Вернут и вновь снесут — В Берлине судачат о необычном арт-проекте, который, если он действительно будет реализован, cможет претендовать на звание главной сенсации года в культурной жизни немецкой столицы. В рамках фестиваля Berliner Festspiele организаторы планируют воссоздать в центре города точное подобие Берлинской стены, которая простоит весь октябрь и будет снесена аккурат 9 ноября, как это произошло в 1989 году.

— Кто сказал "Мяу" — Деревня в Новой Зеландии избавится от кошек. Жители прибрежной деревушки Омауи на юге Новой Зеландии больше не смогут завести дома кошку. Такое решение местные власти собираются принять в надежде спасти редких птиц, рептилий и насекомых, на которых охотятся пушистые хищники в лесах.

— Фейкам дадут ответ — В Китае при поддержке государства запустили сервис Piyao, в переводе — "Опровергающий слухи". Задача новой платформы — бороться со слухами и фейками. Piyao включает в себя помимо веб-сайта также приложения для мобильных устройств и аккаунты в основных китайских соцсетях, насчитывающих сотни миллионов пользователей.

— Пляжи продадут — Болгарское правительство приняло решение о предоставлении концессии на крупнейшие в стране пляжи "Албена" в муниципалитете Балчик и "Ривьера" в общине Варна. Услуги пляжного отдыха предоставят в соответствии с законом об устройстве Черноморского побережья, сообщает пресс-служба совета министров.

— Держи рот на замке — Игрока "Удинезе" дисквалифицировали за богохульство. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Удинезе" и сборной Италии Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч из-за кощунственных комментариев.

— ЭКГ запишет и передаст мобильный телефон — В Институте персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова появилась возможность отслеживать состояние пациентов, страдающих гипертонической болезнью, нарушением сердечного ритма и сердечной недостаточности. Об этом "РГ" рассказал директор Института профессор Филипп Копылов.

— Клевета на здоровье — Почему суд отклонил иск молодой матери к врачу. Правоохранительными органами Октябрьского района было возбуждено уголовное дело против молодой матери Юлии (имя изменено). Заявление о клевете написала доктор Мария Приходько. Эта история длилась четыре года. 1 октября 2014 года Юлия в перинатальном центре родила сына Платона, здорового доношенного мальчика, без всяких патологий.

— Главными стали лучшие — Без преувеличения в этот день в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины, который в Петроверигском переулке, по приглашению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой собрался цвет российской службы здоровья. У входа многим вручались новенькие удостоверения главных внештатных специалистов Минздрава России.

— Ночь с Пушкиным — У москвичей появилась возможность допоздна зачитываться любимыми книгами на свежем воздухе. На ВДНХ начала работу круглосуточная уличная читальня с эргономичными скамейками и зарядными устройствами для мобильных телефонов. Денег за ее пользование не берут, читательский билет тоже не нужен, а обновляться библиотека будет в том числе за счет посетителей — они смогут обмениваться книгами прямо здесь.

— Мотор подвел — Закрытый атомоград Заречный Пензенской области столкнулся с транспортным коллапсом. Проблема пришла, откуда не ждали: встали все двадцать новеньких автобусов, недавно приобретенных мэрией на средства городского бюджета. Планировалось постепенно обновить автопарк общественного транспорта. Он не только курсирует по Заречному, где проживают около 60 тысяч человек, но и связывает закрытый город с Пензой, куда многие ездят на работу или учебу. На остановках образовались очереди.

— Признали невиновным — Первый оправдательный вердикт присяжных заседателей по уголовному делу об убийстве оглашен в Тверском районном суде столицы. Судьи из народа, их было шестеро, единогласно решили, что обвиняемый Дмитрий Бутов не виновен. И его выпустили из-под стражи в зале суда.

— Триллер не удался — Продюсер заказала убийство главы кинокомпании. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер. Она обвиняется в организации покушения на генерального директора кинокомпании "Мэйджор фильм" Дениса Филюкова.

— Через годы, через расстояния… — Народный артист СССР Иосиф Кобзон последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Но при этом не прекращал концертной деятельности. Регулярно ездил выступать в Донецк. Всегда привозя с собой гуманитарную помощь и всячески поддерживая земляков на своей малой родине. Пел перед российскими солдатами в Сирии. Продолжал работать в Комитете Государственной Думы по культуре.

ИЗВЕСТИЯ

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— Голос народа — не стало Иосифа Кобзона. Его голос знаком каждому человеку на постсоветском пространстве, его песни давно ушли в народ. Они сопровождали жителей огромной страны в радостных и печальных событиях, звучали с телеэкранов и пластинок, которые были в любой семье. А сам Иосиф Давыдович воспринимался не просто как выдающийся артист, а затем крупный государственный деятель, но как моральный авторитет, к мнению которого прислушивались и политики, и коллеги по эстрадному цеху, и простые граждане.

— Несъедобный импорт — три раза больше "некондиционных" импортных продуктов стал изымать из торгового оборота Роспотребнадзор за последние десять лет. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. Если в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% всего объема изъятого, то в 2017-м — 35%. По мнению представителей службы, одна из основных причин состоит в том, что в России сейчас установлены более жесткие нормативы по безопасности пищевой продукции, чем аналогичные международные стандарты в странах Европы и Америки.

— Счетчик без хлопот — Планируемые сроки обязательной установки счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных уточнили в Минстрое. Правило коснется домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Об этом "Известиям" рассказали в ведомстве. По предложению министерства интеллектуальные системы учета потребленной воды можно будет поставить и во время поверки уже действующих приборов.

— У "Северного потока-2" все по плану — Все инвесторы "Северного потока-2" остаются привержены проекту, а само строительство газопровода идет по расписанию. В этом "Известия" заверили в компании Nord Stream 2 AG, ответственной за реализацию проекта. Ранее член правления немецкой компании Uniper — одного из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2" — Кристофер Дельбрюк заявил, что предприятие может выйти из проекта, если США введут в отношении него санкции.

— Двести школ для Подмосковья — кономика Подмосковья, несмотря на все трудности, стабильно развивается. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Ново-Огарево доложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, объем валового регионального продукта (ВРП) региона составляет около 4 трлн рублей — это второй показатель по стране. При этом по итогам 2018 года доходы области должны вырасти на 10%. Также Андрей Воробьев сообщил главе государства о планах построить 200 школ и современный онкологический центр и приступить к реконструкции Щелковского шоссе.

— Спрос с мэров — Россияне не считают президента ответственным за все происходящее в стране. О том, что именно глава государства отвечает за уровень зарплат и состояние дорог в регионах, заявили лишь 19% участников опроса Высшей школы экономики, с результатами которого ознакомились "Известия". На ситуацию в конкретном городе, по мнению большинства респондентов, прежде всего влияют местные и региональные чиновники.

— "Не ушли, потому что видим перспективы" — Ни одна французская компания не покинула Россию после введения Евросоюзом санкций против Москвы, заявил "Известиям" директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен. В интервью он также рассказал о недавнем визите в Москву группы французских сенаторов во главе с председателем комитета по экономическим делам Софи Прима, о проблемах французского бизнеса в РФ, а также о потерях от антироссийских санкций.

— С глаз домой — "Альтернатива для Германии" (АдГ) внесет в бундестаг предложение об участии в восстановлении Сирии совместно с Россией. Об этом "Известиям" сообщили в партии, отметив, что разумнее вкладывать средства в реконструкцию Дамаска и Хомса, нежели спонсировать пребывание их жителей в Саксонии. В посольстве Германии в Москве "Известиям" пояснили, что позиция страны, анонсированная в ходе последней встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не изменилась — крупнейшая экономика Евросоюза будет участвовать в восстановлении Сирии только после достижения политического урегулирования.

— Школьники идут на рекорд — В этом году российские школы откроют двери для 15,6 млн учеников. Это рекордно высокий показатель за последние 10 лет, сообщили "Известиям" в Минпросвещения. 1,8 млн первоклассников предстоит получить одно из лучших общих образований в мире — в соответствии с задачей, поставленной президентом, по развитию образования. Те же, кто в этом учебном году оканчивает школу, смогут первыми сдать ЕГЭ по китайскому.

— Научить независимости — Тестирование официальной программы дошкольного образования для детей с аутизмом начнется 1 сентября, рассказали "Известиям" в Минпросвещения. Она нацелена на то, чтобы научить ребят самостоятельности и позволить им в дальнейшем легче интегрироваться в общество. Эксперты считают это направление работы важным и отмечают, что среди детей с аутизмом могут быть новые Эйнштейны и Ван Гоги.

— Парки будущих профессий — С началом учебного года для школьников откроет свои двери 13-й московский детский технопарк. Он создан на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — крупнейшего в России комплекса со специализацией на ядерных технологиях, в том числе ядерной физике, химии и медицине. Детские технопарки знакомят с предметами, которых нет в школьной программе, дают возможность узнать все о современных технических профессиях.

РБК daily

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— Трезвый просчет — "Роскачество" предлагает дополнить ГОСТ на пиво методикой, которая, по мнению организации, позволит отличать его от пивного напитка. Игроки рынка сочли применение этой методики "нарушением прав и производителей, и потребителей". О том, что АНО "Российская система качества" ("Роскачество"; учреждено правительством в 2015 году) предлагает внести изменения в ГОСТ на пиво и включить в него методику, которая позволила бы идентифицировать пиво по содержанию солода и исключить таким образом подмену пивным напитком, следует из письма руководителя "Роскачества" Максима Протасова первому вице-премьеру Антону Силуанову.

— Льготы не стареют — Мэрия Москвы одной из первых заявила о сохранении возрастных границ помощи пенсионерам. Власти Москвы объявили, что не будут менять возрастные границы предоставления ряда социальных льгот в ходе пенсионной реформы. По предварительной оценке, бюджету столицы это будет стоить примерно 60–80 млрд руб. в год.

— Арабская "дочка" НАТО — Что мешает США создать ближневосточный стратегический альянс. США призывают арабские страны к созданию военного альянса для противостояния Ирану. Идее "арабского НАТО" могут помешать споры его потенциальных участников, от военно-политического сотрудничества с Россией они вряд ли откажутся.

— Разрушающиеся скрепы — Восемь вопросов о возможности автокефалии украинской церкви. 31 августа в Стамбуле пройдет встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой будет обсуждаться предоставление независимости Украинской православной церкви. Спор между Константинополем и Москвой о том, чьей канонической территорией считается Украина, ведется несколько веков.

— Выставка достижений капитала — Владельцем российского Forbes стал бывший гендиректор ВВЦ. Президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев выкупил российскую версию журнала Forbes у медиагруппы ACMG Александра Федотова. Как и прежний собственник, он пообещал не вмешиваться в редакционную политику.

— Как привлечь триллионы — Минфин рассказал подробности законопроекта о защите и поощрении капиталовложений в России. Министерство финансов, разработавшее законопроект о "защите и поощрении капиталовложений" в России, объяснило, каким образом оно рассчитывает привлечь триллионы рублей частных инвестиций в российскую экономику в предстоящие шесть лет. Это нужно для реализации задачи, которую поставил президент Владимир Путин, по увеличению доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

— Рублю прогнозируют санкционную слабость — Аналитики БКС представили обзор влияния новых американских ограничений на российскую экономику. Введение властями США санкций против российских госбанков, энергокомпаний и суверенного долга укрепит доллар до 76,7 руб. к концу 2018 года и спровоцирует рецессию в 2019-м, прогнозирует БКС.

— Библиотечный день Счетной палаты — Государственная публичная научно-техничесткая библиотека хранит книги на сумму 126,5 млн руб. в сырости, а минобрнауки потратило 450 млн руб. на неработающую систему "Карта российской науки", говорится в материалах Счетной палаты. Счетная палата проверила эффективность расходов Минобрнауки на Государственную публичную научно-техническую библиотеку в рамках госпрограммы "Развитие науки и технологий" на 2013 — 2020 годы.