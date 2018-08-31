ГОРКИ, 31 авг — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста необходимо увеличить уже с 1 января 2019 года, а в законодательстве предусмотреть право получить два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу.

"Для этой категории граждан необходимо увеличить максимальный размер пособия по безработице уже с 1 января следующего года. Также необходимо предусмотреть в законодательстве право работников предпенсионного возраста получить два дня, оплаченных работодателем, для того, чтобы пройти диспансеризацию", — заявил он.

"В работе над бюджетом нужно учесть и будущие изменения в пенсионной системе. Предстоит реализовать целый комплекс вопросов, о чем в среду говорил и президент в своем обращении. Работать будем в рамках деятельности министерств и ведомств", — сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Он добавил, что будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста. "Чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы. Тема актуальная, постоянно поднимается во время встреч на пенсионные темы", — отметил премьер.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.