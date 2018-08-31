МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Валютная ситуация в Аргентине продолжает обостряться: с начала текущего года песо обесценился к доллару на 45%. На вчерашних торгах национальная валюта страны потеряла 15%, упав до минимума в 39 песо за доллар. На этом фоне Центральный банк Аргентины на внеплановом заседании в срочном порядке повысил ключевую ставку с 45% сразу до 60%, пообещав не снижать ее до декабря. В настоящее время это самая высокая ставка в мире.

Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году Аргентине необходимо выплатить почти 25 миллиардов долларов. Падение песо сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Чтобы избежать экономического коллапса президент Маурисио Макри обратился в МВФ с просьбой ускорить реализацию программы фонда в стране.

Аргентина является государством с хроническим дефицитом платежного баланса, поэтому вынуждена постоянно добирать займы, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. В периоды вывода инвесторами капитала с развивающихся рынков ситуация с платежеспособностью страны всегда ухудшается, что сопровождается высоким риском дефолта, поясняют они. Единственное, что сейчас сможет поддержать Аргентину – это внешняя помощь, например, со стороны МФВ, который пока помогать не спешит. ЦБ Аргентины поднял ключевую ставку до 60% с 45%

ВЫСОКАЯ СТАВКА И НИЗКИЙ КУРС ПЕСО

Резкое повышение ставки аргентинским регулятором понятно: оно подразумевает ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ для стабилизации спекуляций на внутреннем валютном рынке, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Экономическое положение Аргентины на сегодняшний день находится в тяжелом положении, которое усугубляется слабостью политической власти", — говорит он. Наблюдаемое в последние месяцы снижение спроса инвесторов на активы большинства стран EM на фоне роста рисков для данных экономик в случае с Аргентиной приводит к существенному оттоку капитала, поясняет эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что с начала второго квартала на глобальных рынках наблюдается отток капитала с развивающихся рынков, чему способствуют рост долларовых ставок, укрепление американской валюты на глобальном валютном рынке и опасения относительно сохранения текущих темпов роста мировой экономики на фоне торговых противоречий.

"Наибольший отток капитала происходит в тех странах, в которых наблюдается состояние двойного дефицита (дефицит счета текущих операций и дефицит бюджета), и пример Аргентины является здесь как раз показательным", — говорит он, отмечая, что за последние полгода курс пары доллар —песо вырос более чем на 90%. Повышение процентных ставок — базовый способ для развивающихся и пограничных стран приостановить тенденцию к резкому снижению национальной валюты.

Причиной падения песо стала неблагоприятная экономическая ситуация в стране: Аргентина находится в состоянии рецессии, инфляция близка к 30%, долговая нагрузка и дефицит бюджета очень высоки, говорит аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина. Кроме того, в понедельник министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.

"При этом, участники рынка все больше сомневаются в способности правительства справиться с ситуацией даже с учетом кредита МВФ", — отмечает она.

ПОМОЩЬ МВФ И РИСК ДЕФОЛТА

На текущий момент позитивным фактором стало обращение аргентинских властей за помощью к МВФ (чего не произошло, например, в похожей ситуации в Турции), что при реализации программы дает надежду на некоторую стабилизацию, полагает Поддубский. Тем не менее, говорить об окончании "паники" в отношении аргентинского песо в текущих условиях тоже может быть преждевременно, считает он.

Аргентина относится к странам с хроническим дефицитом платежного баланса: это означает, что страна постоянно теряет деньги и вынуждена финансировать свои потребности за счет займов, объясняет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "В какой-то мере сами займы в прошлом стали причиной такого положения. В любом случае, систематическая зависимость Аргентины от внешних кредитов привела к тому, что местная валюта песо постоянно находится в процессе ослабления", — говорит эксперт.

По его словам, в периоды вывода внешнего капитала из развивающихся экономик ситуация еще больше ухудшается. Соответственно, центральный банк страны пытается задержать капитал через повышение доходности инвестиций в песо.

"Однако такие меры работают далеко не всегда. Если государственные финансы находятся в ущербном состоянии, то страну может спасти только внешнее финансирование, но Международный валютный фонд задерживает выделение 50 миллиардов долларов", — напоминает Кочетков. По его словам, если финансирование запоздает, то вероятность дефолта по внешним долгам возрастет до 100%.

Повышение ставки аргентинским регулятором можно рассматривать как временную меру до тех пор, пока МВФ не определится с очередным траншем помощи для страны, говорит Шишкина. "Однако если вопрос с предоставлением помощи не разрешится в положительную сторону, повышение ставки и другие манипуляции ЦБ не спасут экономику от дефолта", — полагает она.

Аргентинское правительство крайне нуждается в помощи МВФ, соглашается Покатович. "На сегодняшний день первый транш в размере 15 миллиардов долларов, полученный Аргентиной от МВФ ранее, похоже почти полностью израсходован. Обращения президента Макри об ускорении сроков предоставления второго транша от МВФ лишь усиливают опасения инвесторов приближения очередного аргентинского дефолта", — считает он.

В результате аргентинский кризис будет продолжаться и в сентябре, полагает Покатович. "Предоставление второго транша МВФ может несколько успокоить инвесторов, снизив вероятность дефолта, однако, общее давление на аргентинские активы сохранится", — говорит он. При этом, дальнейшее повышение ставок аргентинским ЦБ (ставки уже сейчас находятся на самых высоких уровнях среди стран EM) не окажет дополнительного стабилизирующего влияния на финансовые рынки, отмечает эксперт.

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ РОССИЯ

По мнению Покатовича, аргентинский коллапс будет оказывать давление на российские активы, как и на весь сектор EM.

Поддубский, напротив, считает, что ситуация в Аргентине вряд ли может оказать масштабное негативное влияние на другие развивающиеся рынки. "Все же тема Аргентины относительно локализована. Общий сантимент в отношении всех развивающихся рынков остается негативным, но не аргентинские проблемы являются его главной причиной", — поясняет он.

Кочетков, в свою очередь, говорит, что для России подобные события являются неприятными, однако РФ — это страна с профицитом платежного баланса. "То есть РФ уже не зависит в той мере от внешнего финансирования, как это было в 90 годы", — отмечает он. Внешний долг государства составляет всего 47,3 миллиарда долларов на 1 августа при международных резервах более 450 миллиардов долларов, фактически международные резервы покрывают 80% всего внешнего долга РФ, включая долги корпораций, объясняет эксперт.

Поэтому, по его словам, реакция рубля на события в Аргентине или Турции сдержанная, да и ту можно считать чрезмерной.

"Для стран с отрицательным сальдо платежного баланса аргентинские события служат предупреждением о возможности возникновения схожих проблем", — говорит он, отмечая, что к таким странам можно отнести Индию, Турцию, Бразилию и многие другие развивающиеся экономики.