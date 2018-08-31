МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Американский бизнес вряд ли даст президенту США Дональду Трампу реализовать угрозу выхода страны из ВТО, однако в случае принятия такого решения Америке придется заключать двусторонние торговые соглашения, возможно, на худших условиях, заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Трамп в интервью агентству Блумберг не исключил, что страна может выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо измениться.

"Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны. Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут "выторговать", будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО", — отметили в пресс-службе МЭР РФ.

"Поэтому, вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы. Тем более, что для выхода из ВТО одного желания президента будет недостаточно. Нужно решение Конгресса США", — добавили в министерстве.

Опрошенные эксперты заявили, что планы Трампа по выходу из ВТО в случае их реализации могут создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияют на экономическое положение РФ в целом. При этом они усомнились в реализации такой инициативы.

В целом, МЭР уверено, что реализация угрозы президента США будет вредна, в том числе, для американской экономике.

"От игры без правил пострадает, в том числе, и американская экономика. США – второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.