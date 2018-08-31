МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии в России выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше 20 тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия. За границей 2024 года пенсия также будет расти выше инфляции", — сказала Голикова.

Она добавила, что уровень пенсионного обеспечения, который будет заложен в рамках рассматриваемого и принимаемого закона, "говорит о том, что мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу будем увеличивать пенсии выше инфляции".

Татьяна Голикова также сообщила, что эффект от изменений пенсионного законодательства с 2019 года в ближайшие шесть лет составит 2,9 триллиона рублей, а на выплату пенсий пойдет 3,3 триллиона.

"В шестилетнем периоде тот ресурс, который получает пенсионный фонд от увеличения пенсионного возраста, составляет 2,9 триллиона рублей, а объем ресурсов, который в этот период будет направлен на пенсии, составляет 3,3 (триллиона рублей). Это пока даже цифры я вам привожу без учета тех инициатив, которые были предложены президентом", — заявила Голикова.

"Инициативы, озвученные президентом, тоже стоят соответствующих ресурсов, и они будут учтены в бюджете", — отметила Голикова.

Ужесточение ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста направлено на защиту работника, предотвращение дискриминации по возрасту, в том числе и при трудоустройстве, которая нередко содержится уже в самих объявлениях о приеме на работу, заявила вице-премьер.

Она напомнила, что в процессе обсуждения внесенных правительством предложений по изменению пенсионной системы многие люди высказывали тревогу по поводу либо отказа в приеме на работу по возрасту, либо увольнения по возрасту.

"И как раз беспокойство-то и выражалось в том, что уже сегодня по факту, несмотря на то, что Трудовой кодекс запрещает это делать — запрещает увольнять или не принимать, но мы же все хорошо знаем и понимаем, что когда публично размещаются объявления о приеме на работу, часто дописывают, что "просьба не беспокоить в таких-то возрастах". То есть уже заранее в объявлении о приеме на работу устанавливается дискриминация", — сказала Голикова в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"И вот эти обсуждения и тревоги людей как раз и были, в том числе, учтены в том предложении, которое президент внес, относительно административной и возможной уголовной ответственности работодателя, чтобы защитить гражданина, защитить работника", — уточнила вице-премьер.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.