МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на третий квартал до 1,3-1,7%, однако сохраняет прогноз на 2018 год в целом в 1,5–2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Экономика" регулятора.

По предварительной оценке Росстата, во втором квартале годовой прирост ВВП составил 1,8%, что соответствует оценке ЦБ в 1,8-2,2%, которая была дана в июньском комментарии по экономике.

"Прогноз годового прироста ВВП в III квартале был уточнен до 1,3–1,7% с 1,5 – 2,0% с учетом фактической динамики в II квартале", — говорится в материале ЦБ.

Прогноз темпа прироста ВВП России в 2018 году остается неизменным и по прежнему составляет 1,5-2%, пишут авторы комментария.