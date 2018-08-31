МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Президент США Дональд Трамп в очередной раз шокирует мировую общественность: на этот раз американский лидер заявил, что его не устраивает работа Всемирной торговой организации. По словам Трампа, если ВТО не исправится, США покинет организацию.

Американцы последовательно пересматривают свою торговую политику: отказываются от соглашения НАФТА, требуют пересмотра договоренностей с Китаем, поэтому желание расширить свое влияние в рамках ВТО кажется вполне логичным, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Так как США – крупнейшая экономика мира, эмитирующая доллар, другие страны так или иначе идут им на уступки и готовы вести переговоры, а значит, готовы мягко реагировать и на словесные интервенции Трампа, в том числе на обещание при случае выйти из ВТО. И все же пока о реальном выходе США из организации речи не идет: такой вариант развития маловероятен, убеждены эксперты.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

События последнего года показывают намерение Трампа реформировать торговые отношения последних тридцати лет с партнерами, говорит аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина.

"Президент США инициировал изменения НАФТА, пересматривает экономические постулаты сотрудничества с Европой и пытается навязать свои условия Китаю. В этой связи пересмотр условий взаимодействия с ВТО был бы логичным следующим шагом и наиболее вероятным", — считает она.

Тем более, что Трамп неоднократно жаловался на несправедливую, по его мнению, международную торговую политику и ущемление интересов США со стороны ВТО.

"Процесс идет по нарастающей, и возможный выход США из ВТО уже не кажется совсем фантастическим", — считает она.

Фактически из-за действий администрации Трампа США уже не соблюдают правила ВТО, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Однако юридический выход из организации может натолкнуться на сопротивление американских корпораций. Благодаря нормам ВТО они действуют в рамках единого нормативного пространства. Если же эти нормы будут отменены для них, то они вернутся к ситуации, которая существовала полсотни лет назад", — полагает он.

По его словам, это потребует дополнительных расходов на разработку стратегий для каждой отдельной страны или региона, повышенные расходы на юридическое сопровождение, расходы на переговоры. Корпорациям выгодны условия единых стандартов и норм на глобальном рынке, поэтому они продвигали такие экономические объединения, как трансатлантическое торговое партнерство, тихоокеанское торговое партнерство, напоминает он.

"Одно дело пользоваться возможностями Белого дома по созданию преимуществ на домашнем рынке, а другое – отказываться от своих преимуществ на глобальном уровне", — замечает Кочетков.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерины Новиковой, на сегодняшний день о реальном выходе США из ВТО речи не идет. "США пытаются расшатать сложившуюся модель международной торговли посредством санкционной политики, а также разрушением тех структур, которые и были организованы первоначально с их помощью. Это касается и ООН, и ВТО, и других международных институтов", — полагает она. По ее словам, высказывание Трампа про ВТО – это попытка запугать мировую общественность.

И ВСЕ ЖЕ МАЛОВЕРОЯТНО

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, выход США из ВТО выглядит крайне маловероятным. "Если допустить, что протекционистские настроения Трампа возьмут верх и Штаты покинут ВТО, мировая экономика, а также сам процесс мировой экономической глобализации ощутят масштабный негативный эффект", — считает он. Под ударом окажется многолетняя структура международных торговых отношений, наиболее активным участником которых является США.

По его словам, нападки на ВТО можно воспринимать, как очередную попытку перезаключения сделок на условиях более выгодных для Штатов. "Последствия таких вербальных интервенций повышают градус давления на и без того турбулентные развивающиеся рынки, подталкивая оппонентов США по вопросам торговых противоречий к принятию американских условий", — считает он.

Вероятный ущерб от возможного выхода США из ВТО оценить тяжело, все будет зависеть от того, какие договоренности придут на смену старым и удастся ли их достигнуть в принципе, говорит Шишкина. "Инициация новых переговоров преследует цель улучшить положение США, однако сказать с уверенностью, что США останутся в выигрыше по итогам, невозможно", — считает она.

Для США последствия выхода будут неоднозначными, соглашается Кочетков. На первом этапе американцы смогут защитить свой рынок двусторонними соглашениями, но в длительной перспективе возникает риск самоизоляции и понижения собственного политико-экономического статуса.

"Финансовому центру и крупнейшей экономике мира многое прощается, но при росте непредсказуемости для инвестиций могут усилиться негативные тенденции", — отмечает он.

В частности, статус доллара может подвергнуться еще большему сомнению, а суверенный кредитный рейтинг может быть пересмотрен, не исключает Кочетков. "Деньги не любят резких изменений в условиях, а США сегодня занимаются тем, что перекраивают мир под себя. Пока США будут выстраивать барьеры для других стран, их торговые партнеры будут пользоваться более мягкими и предсказуемыми условиями экономического сотрудничества на глобальном рынке, что в итоге приведет Америку к снижению конкурентоспособности", — рассуждает он, напоминая про опыт американской индустрии автомобилестроения, которая сталкивалась с подобными проблемами.

Попытки организовать заградительные пошлины приводят к снижению эффективности бизнеса, который рискует потерять свои позиции не только на внешних рынках, но даже на своем, заключает он.