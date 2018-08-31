МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, затем будет замедляться и вернется к 4% в первом квартале 2020 года, следует из доклада ЦБ "Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию".

"С учетом переноса НДС годовой темп инфляции достигнет пика в первом квартале 2019 года и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во втором квартале 2019 года, во втором полугодии 2019 года квартальные темпы инфляции будут вблизи 4%. Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно, в том числе из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года. В первом квартале 2020 года ожидается возвращение годовой инфляции к 4%", — сказано в документе.

Ранее в июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%, в 2019 году прогнозировал временное превышение годовой инфляцией 4% из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).

Банк России оценивает общий вклад повышения НДС в годовую инфляцию в коридоре от 0,6 процентного пункта до более чем 1,5 процентного пункта, основное влияние придется на первые месяцы 2019 года, говорится в докладе регулятора.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в РФ с 1 января 2019 года вырастет до 20% с нынешних 18%.

"По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта", — говорится в докладе.

По оценке Банка России, повышение НДС окажет основное влияние на инфляцию непосредственно после изменения ставки — в первые месяцы 2019 года. Его масштаб составит около 1 процентного пункта.