Добавлены подробности (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на уровне "B+" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный кредитный рейтинг страны на уровне "B" также был помещен в список на пересмотр "негативный".

"Приверженность администрации президента (Аргентины Маурисио — ред.) Макри стабилизации экономики Аргентины через меры жесткой финансовой политики, включая его решение о договоренности в июне этого года с МВФ о выделении стране средств в размере 50 миллиардов долларов, должны помочь поддержать доверие инвесторов, а также обеспечить правительству выход к рынкам капитала для финансирования крупного бюджетного дефицита страны", — заявляет агентство.

"Однако недавнее давление на валюты Аргентины может поставить под угрозу эффективную реализацию мер по экономической корректировке, в отсутствие других шагов по повышению доверия инвесторов", — добавляет агентство.

Аналитики агентства отмечают, что помещение на пересмотр отражает риск ухудшения кредитоспособности из-за "потенциально менее эффективной реализации плана правительства по восстановлению экономики". Агентство пересмотрит рейтинг в течение следующих трех месяцев.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во вторник встретится с министром финансов Аргентины Николасом Духовне (Nicolas Dujovne) для переговоров о программе финансовой помощи для страны, сообщалось в заявлении пресс-секретаря фонда Джерри Райса (Gerry Rice) ранее в пятницу. Стороны обсудят пересмотр экономической программы фонда для Аргентины. Накануне Кристин Лагард по итогам разговора с президентом Аргентины Маурисио Макри сообщила, что сроки программы финансовой поддержки страны фондом, а также экономический план властей будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей. В Аргентине наблюдается тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.