МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Поправки в законодательство, позволяющие россиянам создавать наследственные фонды для управления активами после смерти наследодателя, вступают в силу 1 сентября.

Теперь в Гражданском кодексе фигурирует понятие "наследственный фонд". Согласно поправкам, по воле наследодателя после его смерти может быть учреждено юридическое лицо для управления имуществом покойного. Это должно быть отражено в завещании. При желании наследодатель дополняет текст документа уставом организации, уточняет условия ведения дел, указывает круг ответственных лиц (не обязательно родственников), способ распоряжения доходами.

Из получаемой прибыли допускается выплата денежных средств любым физическим лицам или организациям. Если наследники из числа родственников не хотят обременять себя управленческими функциями, но намерены участвовать в распределении доходов, в завещании нужно указать их список и причитающуюся им долю.

Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что это в том числе антиофшорная мера. Раньше российские предприниматели переводили активы за рубеж, чтобы учредить такой фонд или траст. Отныне они смогут оставить бизнес в России, не выводя капиталы, сохраняя рабочие места, развивая российскую экономику.

Устав фонда нельзя менять после смерти наследодателя. Эта норма затрагивает и сроки вступления в наследство. Нотариус, который ведет дело наследодателя, обязан в течение трех дней зарегистрировать фонд в качестве юридического лица, после чего управление переходит к лицам, определенным в завещании. В результате получатели наследства застрахованы от потерь, связанных, например, с простаиванием бизнеса в течение полугодового срока, действующего сейчас.