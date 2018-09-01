СОЧИ, 1 сен — ПРАЙМ. Пассажирам самолета, выкатившегося в Сочи за пределы взлетно-посадочной полосы, была оказана необходимая помощь, предоставлено временное размещение в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности, там остался 61 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали за 17 минут. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"По поручению главы города Анатолия Пахомова всесторонняя помощь была оказана всем пассажирам, предложено временное размещение в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности. Ею воспользовался 61 человек, для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха. Люди ожидают получения багажа, сейчас первая группа выехала из отеля и направилась в аэропорт за багажом", — заявили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что все службы города и аэропорта задействованы в ликвидации последствий аварии.