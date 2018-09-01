ПЕКИН, 1 сен — ПРАЙМ. Высший законодательный орган Китая принял закон об электронной коммерции с целью улучшить регулирование бурно развивающегося сегмента рынка, текст закона опубликован на сайте Всекитайского собрания народных представителей.

Сессия постоянного комитета собрания проводится раз в два месяца, последняя пятидневная сессия завершилась в пятницу принятием и подписанием ряда законов и поправок к действующему законодательству.

Как отмечается в тексте, одобренный в четвертом чтении, "закон разработан с целью защиты законных прав и интересов всех сторон, сохранения структуры и порядка рынка, содействия последовательному развитию электронной коммерции".

Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Он предписывает, чтобы все предприятия, участвующие в электронной коммерции, вне зависимости от того, на какой платформе ведут свою деятельность, в полной мере выполняли обязательства по защите прав, интересов, личной информации потребителей, а также соблюдали права интеллектуальной собственности и правила кибербезопасности.

Помимо прочего, новый закон четко определяет процессы составления договоров и урегулирования споров, а также ответственность за нарушения в сфере электронной коммерции.