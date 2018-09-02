МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Торговля между Ираном и Ираком больше не будет осуществляться в долларах, отныне валютой для торговых операций станет евро и национальная валюта двух стран, сообщает агентство иранское Mehr со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхака.

"Долларовые операции между Ираном и Ираком больше не осуществляются, большинство торговых сделок будут проводиться в евро, риалах и иракских динарах", — заявил Яхия аль-Эсхак.

Он добавил, что сделки также будут осуществляться в виде взаимовыгодных обменов или по соглашению.

Ранее Центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на проведение транзакций в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи со вступившими в силу санкциями США.

США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиарда долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику. Кроме того, ежегодно Ирак посещают 2-3 миллиона иранских паломников, которые являются источником поступлений иностранной валюты.