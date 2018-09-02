АНКАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Киргизия в ходе визита в Бишкек в воскресенье.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.

"Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", — добавил турецкий лидер.