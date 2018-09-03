МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Поправки в Налоговый кодекс РФ об упрощении налогового администрирования и снижении административной нагрузки на бизнес вступают в силу с 3 сентября.

Согласно новым нормам, сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокращаются с нынешних трех до двух месяцев. Новый срок затронет те декларации, которые будут сданы после 3 сентября текущего года.

Вместе с тем, если до окончания этой проверки налоговики найдут признаки возможных нарушений, руководитель налогового органа или его заместитель может принять решение о продлении срока проверки еще на месяц.

Кроме того, согласно вступившим в силу поправкам, если налогоплательщик уточнит свою декларацию по НДС, уменьшив при этом заявленную ранее сумму налога, то налоговики могут провести повторную проверку. Ее предметом может быть только правильность и обоснованность уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации.

Поправки увеличивают сроки предоставления документов при проведении проверок, а также запрещают налоговикам требовать от налогоплательщиков повторного представления каких-либо документов. Если это произойдет, налогоплательщик может просто сообщить налоговой инспекции, когда он сдавал эти документы в прошлый раз.