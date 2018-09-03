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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— День знаний и сомнений – Владимир Путин проверил на прочность российскую молодежь, а она — его — 1 сентября президент России Владимир Путин встретился в Бочаровом Ручье с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в сочинском центре "Сириус" поздравил всех заинтересованных с новым учебным годом, обошел новые лаборатории "Сириуса" и встретился с победителями международных олимпиад. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников зафиксировал историю о том, как президент ставил в тупик голос "Яндекса" Алису, признавался в том, что во время работы в разведке общался с людьми, которые были лучше, чем он, а также показал себя последовательным поклонником евгеники.

— Фонд в наследство — Кто будет управлять активами покойных бизнесменов — У российских граждан появилась возможность создавать наследственные фонды для управления имуществом после смерти. Такой вид фондов введен поправками к Гражданскому кодексу (ГК РФ). Однако ряд вопросов, в том числе, кто будет управлять самими фондами, остается открытым. Сейчас подобная практика в России отсутствует, а законодательство не детализировано.

— Восстановление для своих — В распоряжении "Ъ" оказалась секретная директива ООН о работе в Сирии — ООН сможет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в этой стране сменится власть. Об этом говорится в секретной внутренней директиве секретариата организации. О существовании этого документа стало известно со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова.

— Господдержке добавят скорости — На ВСМ Москва—Казань из бюджета требуется 700 миллиардов рублей — Высокоскоростная магистраль Москва—Владимир, которую должны начать строить уже в этом году, может остаться без продолжения, если на участок до Казани не выделит средства бюджет. Как следует из расчетов ОАО РЖД, без гранта в 700 миллиардов рублей чистая приведенная стоимость (NPV) магистрали глубоко отрицательна — минус 642 миллиардов рублей. Пока решения о выделении средств нет, но, как отмечают эксперты, другие способы господдержки обойдутся дороже.

— Тройное озеленение экономики — Экологический нацпроект вырос до триллионов на запросах частных инвестиций — Августовская версия экологического нацпроекта, представленная Минприроды, неожиданно выросла в стоимости: вместо 1,8 триллиона рублей на 2019–2024 годы она теперь оценивается в 6,4 триллиона рублей. На деле речь идет о запросах не к государству, а к крупным компаниям: в проект внесены предполагаемые инвестиции частного бизнеса во внедрение с 2019 года "наилучших доступных технологий" (НДТ) на 4,8 триллиона рублей. Впрочем, учет внебюджетного финансирования нацпроектов остается неопределенным, а нацпроект по состоянию на середину августа не был согласован.

— Правительство нащупывает бюджетные приоритеты — Регионам рекомендовано не просить лишнего — Вернувшийся на прошлой неделе к активной публичной деятельности премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу в Горках провел совещание по подготовке бюджета-2019 — речь шла о финансировании региональных программ развития. Объемов таких расходов премьер публично называть не стал, обозначив при этом как главную задачу соотнесение запросов регионов с возможностями федерального бюджета. Сейчас приоритет для правительства — исполнение целей майского указа через запуск нацпроектов, затронет ли это финансирование региональных программ развития, скоро станет ясно по параметрам бюджета.

— Страховщики пройдутся по адресам — Национальный риск-офис начнется с жилья — Страховое сообщество готовится к созданию федеральной базы по страхованию жилья граждан, которая станет началом еще более масштабного проекта — национального риск-офиса по управлению социальными и экономическими рисками. Базу АИС "Жилье" страховщики будут создавать за свой счет, пользоваться же ей смогут как власти, так и граждане: к ней подключат платежные системы для оплаты убытков и покупки полисов.

— Банк России теряет веру в ВВП — Мониторинг макроэкономики — Июльский комментарий ЦБ об экономике утратил недавний оптимизм как в описании текущей ситуации, так и в отношении прогнозов. Рост ВВП во втором квартале Росстат оценил лишь на уровне нижней границы ожиданий банка — в 1,8%: промышленность в июле не росла (при этом разнонаправленную динамику отраслей сильно искажал чемпионат мира по футболу), опережающие индикаторы указывали на снижение спроса третий месяц подряд, а слабеющие рубль и динамика строительства ухудшали инвестиционный спрос.

— Прощание с непредсказуемыми последствиями — В Донецке проводили в последний путь Александра Захарченко — В воскресенье самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) прощалась со своим погибшим лидером Александром Захарченко. На похороны пришло около 120 тысяч человек, среди них — глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Помощник президента РФ Владислав Сурков, приславший свои соболезнования, назвал Александра Захарченко братом и настоящим героем.

— Бывшего банкира арестовали, чтобы найти — Избрана мера пресечения обвиняемому в хищении средств Фондсервисбанка — Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора "Столичной трастовой компании "Союз"" и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. Он является фигурантом дела о хищении 7,5 миллиарда рублей у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком "Роскосмоса". По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.

— Конкуренция ниже первого — ВЦИОМ отдает второе место на выборах мэра кандидату КПРФ — На второе место на предстоящих выборах мэра Москвы претендует выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Кандидату от ЛДПР Михаилу Дегтяреву, который шел вторым, социологи теперь прогнозируют результат на 5% меньше, чем у господина Кумина. Протесты против пенсионной реформы могли "чуть лучше сработать" в пользу коммунистов как защитников левых ценностей, поясняют во ВЦИОМе. Социологи занижают реальный рейтинг кандидатов, уверены в штабах КПРФ и ЛДПР.

— Минздрав отменяет прописку — Ведомство готово лечить пациентов с ВИЧ по временной регистрации — Минздрав разработал вариант решения проблемы пациентов с ВИЧ, которым отказывают в медпомощи из-за отсутствия постоянной регистрации. Ведомство предлагает законодательно закрепить положение о том, чтобы при формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи субъектами РФ учитывались граждане, зарегистрированные не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Эксперты отмечают, что инициатива потребует принятия дополнительных подзаконных актов.

— Валерий Герасимов взялся за расписание — Начальник Генштаба решил навести порядок с рабочим временем в российской армии — Как стало известно "Ъ", начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил командующим округами, командующим родами и главкомам видов войск прекратить практику нарушения регламента служебного времени в войсках. Командирам отныне запрещено проводить служебные совещания в ночное время, выходные и праздники, поручено прекратить практику задержания военнослужащих на службе "до убытия руководства", а также исключить их пребывание на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости.

— К поиску угольщика попросили подключиться главного следователя — Родные экс-управленца обратились к Александру Бастрыкину — Как стало известно "Ъ", новый поворот может произойти в расследовании громкого уголовного дела о попытке рейдерского захвата АО "Разрез "Инской"", фигурантами которого являются два бывших вице-губернатора региона, местный угольный олигарх и экс-руководитель областного управления СКР. Кемеровчанка Анна Лазаревич обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой забрать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования дело об исчезновении два года назад ее брата — бывшего конкурсного управляющего шахты "Коксовая-2" Евгения Лазаревича.

— Банки оценили биометрию — Многим она оказалась не по карману — Определен перечень "базовых элементов", необходимых банку для сбора биометрических данных и передачи их в Единую биометрическую систему (ЕБС). Минимальные затраты на подключение банка с одним отделением составят около 4 миллионов рублей, каждое новое отделение требует еще 130 тысяч рублей. Избежать расходов не удастся — к концу 2019 года сбор биометрии должен быть обеспечен во всех отделениях всех банков. Но учитывая, что многие игроки почти не работают с населением, предлагается освободить их от этой обязанности.

— У недвижимости возникли проблемы с софтом — Сбой в работе Росреестра мог быть вызван свободным ПО — Сбой в работе систем Росреестра, начавшийся в августе и повлиявший на сроки регистрации недвижимости, мог быть связан с использованием свободного ПО Ceph американской разработки в центре обработки данных (ЦОД) "Ростелекома", считают участники рынка. К концу рабочей недели 31 августа оператор говорит лишь о "поэтапном восстановлении" систем ведомства. Проблема привела к задержке регистрации массы сделок с недвижимостью. Но штрафовать "Ростелеком" в Росреестре не собираются.

— "Атомфлоту" требуется газовый форсаж — Новые СПГ-ледоколы сделают мощнее — Как выяснил "Ъ", мощность ледоколов на сжиженном газе, которые намерен заказать "Атомфлот", может вырасти до 45 МВт. По данным "Ъ", ледоколы могут использовать парно в Обской губе, что повысит коммерческую скорость проводки. В сентябре "Атомфлот" планирует отправить на верфи запрос информации и получить коммерческое предложение, выбор места строительства должен быть сделан в 2019 году. Источники "Ъ" считают, что ледоколы общей стоимостью порядка 450 миллионов евро потребуются уже к 2023 году для второго СПГ-завода НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

— "Секвойя" не устояла — Старейший коллектор сворачивает бизнес — Одно из некогда крупнейших коллекторских агентств "Секвойя кредит консолидейшн" исключено из профильной саморегулируемой организации (СРО). Банки, ранее работавшие с агентством, прекратили сотрудничество, и, по данным "Ъ", несколько недель назад "Секвойя" свернула деятельность. Эксперты считают, что в связи с финансовыми сложностями бенефициара компании Евгения Бернштама, возникшими в его МФО "Домашние деньги", рассчитывать на восстановление работы "Секвойи" вряд ли стоит. Впрочем, для граждан, с которых агентство собирало долги, ничего не изменится, их передадут другим коллекторам, и сбор долгов возобновится.

— Сбербанк поглотил пенсионеров — Его НПФ увеличивает резервы за счет клиентов "ВНИИЭФ-Гаранта" — Пенсионные резервы НПФ Сбербанка в июле увеличились сразу на 5%. Рекордный рост обеспечили не индивидуальные пенсионные планы (ИПП) частных клиентов, а перевод договоров из дочернего "ВНИИЭФ-Гаранта". Но и взносы физических лиц по ИПП у крупнейшего фонда на протяжении последних месяцев стабильно превышают 1%. Другие участники пенсионного рынка также готовы развивать негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), но о радикальном переломе в сегменте говорить рано.

— "Капиталъ" прочтут по-новому — Группа меняет руководство — Группу "Капиталъ Управление активами" Вагита Алекперова и Леонида Федуна покидает гендиректор УК "Капиталъ" Вадим Сосков. Это не первая отставка за полгода, из группы уже ушли руководитель УК "Капиталъ Управление активами" Евгений Зайцев и ряд других топ-менеджеров. Участники рынка считают, что кадровые перемены связаны с возможной концентрацией группы на обслуживании акционеров. Сам господин Сосков также говорит о расхождении с ними во взглядах на стратегию группы.

— Дивиденды последней надежды — "Газпром" пока не обещает повысить выплаты акционерам — "Газпром", продемонстрировавший резкий рост финансовых показателей на фоне увеличения цен и объемов экспорта, тем не менее дал инвесторам лишь слабую надежду на рост дивидендов уже по итогам этого года. По словам главы финансового департамента Александра Иванникова, рост дивидендов возможен в том случае, если у компании останется нераспределенный свободный денежный поток. Это в свою очередь будет зависеть от параметров пересмотренной инвестпрограммы, решение по которым совет директоров примет 5 сентября.

— "Россетям" ищут новые доходы — Реформу сетевых тарифов расскажут премьеру — По данным "Ъ", в начале сентября у Дмитрия Медведева может пройти совещание по электросетям. На нем должны заново обсуждаться вечные проблемы сектора, некоторые из них регуляторы пытаются разрешить годами. В частности, в повестку совещания у премьера вошли вопросы убыточного для сетей льготного техприсоединения, оплаты неиспользуемого резерва мощности и дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). Но собеседники "Ъ" на рынке называют часть инициатив тупиковыми, а потребители считают, что это попытка решить за их счет проблемы "Россетей".

— "Закону Яровой" окажут услугу — Крупные операторы готовы продавать мелким возможность хранения данных — Федеральные операторы связи готовятся предоставлять региональным услуги хранения данных для исполнения "закона Яровой". Так они могут окупить хотя бы часть собственных расходов на увеличение хранилищ. Однако технология реализации требований до сих пор остается неясной, параметры возможного аутсорсинга — неопределенными, а региональные операторы опасаются завышенных расценок на такие услуги.

— Дольщиков уводят от "Нескучного" — Власти Москвы остановили продажи в комплексе — Экс-владельцу "Дон-строя" Максиму Блажко запрещено целый год привлекать средства дольщиков на строительство на юге Москвы жилого комплекса "Нескучный Home & Spa". Этого через суд добились столичные власти. Такая мера нужна, чтобы снизить нагрузку по текущим обязательствам для нового инвестора, которому придется завершать проект. Поиском другого девелопера занимаются кредиторы бизнесмена.

— "Просвещение" нашло визионера — Партнером издательской группы стал основатель "Спид-Инфо" — Основатель популярной в 1990-е газеты "Спид-Инфо" Андрей Манн займется образовательными технологиями. Он стал совладельцем одной из структур крупнейшего издателя учебников в России — группы "Просвещение". Новая компания занимается разработкой цифровых продуктов, в частности, агрегатора услуг в сфере образования и интерактивных диктантов.

— "Эльбрус Капитал" дотянулся до лекарств — Инвестфонд увлекся фармацевтикой — Инвестиционная компания "Эльбрус Капитал", управляющая активами на $1 млрд, вышла на фармацевтический рынок. Фонд стал владельцем миноритарной доли в "Активном компоненте" — одном из крупнейших российских производителей фармацевтических субстанций. Стоимость сделки составила $20 млн, которые компания направит на расширение производства, надеясь, что спрос обеспечит поддержка Минпромторга.

— "Яндекс" обогнал Google на чужой территории — Российский поисковик впервые обошел конкурента на Android — Доля "Яндекса" в сегменте поиска на мобильных устройствах на базе Android в России впервые превзошла показатель Google. Это знаковый момент для российской компании: долгие годы смартфоны и планшеты на Android оставались зоной, где Google уверенно доминировал. Росту доли "Яндекса" помогли запуск голосового помощника "Алиса", появление окна выбора поиска по умолчанию в результате соглашения с ФАС и предустановка сервисов компании на новых устройствах, констатируют аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Polymetal, "Уралхим", ТМК могут войти в рабочую группу РСПП — Компании, не попавшие в список Белоусова, хотят участвовать в инвестпроектах.

— Попытки реанимации мирного процесса в Донбассе заморожены — Но поводом для новой войны убийство главы ДНР Захарченко не станет, считает эксперт.

— Как московские власти мобилизуют избирателей на выборы мэра — Несмотря на все их усилия, явка 9 сентября будет низкой, считают эксперты.

— Регионы не могут решить проблему с качеством информации, необходимой для кадастровой оценки — В 78% субъектов ведомства ею даже не обмениваются.

— Минфин объяснил, как пересмотреть цены госконтрактов из-за повышения НДС — Исключения есть, но в основном бизнес заплатит налог из своей прибыли.

— Курс индийской рупии опустился до рекордного минимума — Это создает премьер-министру страны проблемы за год до выборов.

— Чем грозят Трампу откровения его бывшего личного адвоката — Майкл Коэн, больше 10 лет прослуживший у Трампа, льет воду на мельницу его врагов.

— Менеджмент "Газпрома" впервые допустил рост дивидендов — Но в приоритете – тратить деньги на инвестпрограмму и снижение долговой нагрузки, предупредил "Газпром".

— Автопроизводители решились поднять цены с сентября — Делать это придется осторожно, чтобы не упал спрос.

— Россельхозбанку нужно еще минимум 40 млрд рублей в капитал до конца года — На докапитализации банка настаивает ЦБ.

— X5 рискует закрыть ряд магазинов из-за высокой доли рынка — За 10 лет такие случаи были единичны.

— Utair получила контрольный пакет аэропорта Сургута — Этот актив интересен также "Ренове" и "Новапорту".

— Голосовой помощник "Яндекса" "Алиса" заговорит на иностранных языках — Его обучат украинскому, белорусскому и казахскому.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Россия всегда с тобой, Донбасс — Киев отказывается от мира при молчаливом попустительстве западных лидеров — Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко скончался в результате теракта от смертельного ранения в голову, несовместимого с жизнью. 42-летний политик, Герой ДНР умер в больнице, куда его доставили после взрыва, который раздался в пятницу около 17.30 в ресторане "Сепар" на улице Пушкина в центре Донецка. Похороны и прощание с Захарченко, на которые пришли десятки тысяч человек, прошли в воскресенье.

— Сентябрь. Вступает в силу — Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени — В сентябре вступают в силу новые законы, касающиеся сразу нескольких сфер.

— Банки заблокируют необычные платежи — Для борьбы с кибермошенниками банки с сентября обязаны блокировать нетипичные для их клиента и просто подозрительные операции. Дорогая покупка, вход в личный кабинет с нового гаджета и даже нехарактерная для данного человека манера нажатия клавиш могут стать поводом для звонка из банка.

— Увертюра от министра — Перед Днем знаний Ольга Васильева ответила на вопросы родителей — Нужна ли в России единая программа по всем предметам? Гаджеты в классах лучше запретить? Зачем сокращать количество учебников? Кто может учиться пять дней в неделю, а кто — шесть? Будут ли учащиеся колледжей сдавать ЕГЭ? Эти и многие другие "горячие" вопросы участники Общероссийского родительского собрания задали министру.

— Пенсия плюс — Министры рассказали, как будут финансировать пенсионные преобразования — Будущие изменения в пенсионной системе учтут при верстке бюджета, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании, посвященном работе над федеральным бюджетом на 2019-й и два последующих года. А вице-премьер Татьяна Голикова после этого разъяснила журналистам, как будут воплощаться пенсионные инициативы и сколько денег на это понадобится.

— Ставка на дерево — Россиянам начали давать ипотеку для покупки экодомов — Два банка начали выдавать ипотеку для тех, кто покупает деревянные дома. Еще несколько подключатся в сентябре.

— В числовом выражении — Владимир Путин назвал профессии будущего — Нужно искать и поддерживать талантливых ребят по всей стране, заявил Владимир Путин. В минувшую субботу президент посетил образовательный центр "Сириус" и пообщался с победителями международных олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

— Скидки будут — Началась подписка на первое полугодие 2019 года — С 1 сентября в России стартовала подписная кампания на первое полугодие 2019 года, в том числе и на "Российскую газету".

— Разговор двух братьев — В Стамбуле прошла встреча Патриарха Кирилла с Патриархом Варфоломеем — В минувшую пятницу в Стамбуле, на знаменитом для верующих Фанаре, прошла встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Патриарха Константинопольского Варфоломея.

— Учить и лечить — Дмитрий Медведев оценил медицинский кластер в "Сколково" — В день знаний премьер-министр Дмитрий Медведев посетил инновационный центр "Сколково", где презентовали кампус Сколковского института науки и технологий — Сколтех.

— Соседский союз — Одобрен порядок перевода жилых помещений в нежилые — Правительство одобрило законопроект об изменениях в порядке перевода помещений в многоквартирном доме из жилых в нежилые. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

— Логика террора — Убийствами командиров ополчения занимаются Главное управление разведки минобороны и Силы специальных операций Украины — Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко ставит точку в споре между Донбассом и Киевом о том, где живут "террористы". Те, кого украинские власти в каждом официальном заявлении обвиняют в терроризме, не убили ни одного украинского политика или мирного жителя за линией разграничения, не говоря об украинской столице. А вот счет жертв, как в народных республиках, так и в самой Украине, давно идет на тысячи.

— Символ мужества — В Донецке простились с Александром Захарченко — Церемония прощания с Александром Захарченко началась в воскресенье утром в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Спустя пару часов на площадь возле театра было уже невозможно попасть. Тем не менее люди продолжали прибывать на переполненном общественном транспорте. Многие улицы в целях безопасности были перекрыты.

— Про школу – честно — Дорогие родители — уважаемые читатели "Российской газеты". Впервые я пишу колонку, простите, не для вас. А для ваших детей. Потому что начался новый учебный год. А начало учебного года — это праздник — или не праздник?— но именно детей. Поэтому и обращаюсь к ним. А там уж вы сами, господа-товарищи родители, решите: стоит ли давать своим детям эту колонку. Но я очень на вас надеюсь.

— Все включено — и оплачено за нас — Сенатор Валерий Рязанский: В России появятся новые льготники – туристические — В России начнут создавать круглогодичные лагеря отдыха для детей и познавательные льготные маршруты для пенсионеров, рассказал "Российской газете" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Выберут меньшую из зол — Угольная генерация начнет резко сокращаться к 2022 году — Природоохранные организации ожидают, что выбытие мощностей угольной генерации превысит их ввод к 2022 году, обозначив начало глобального сокращения. Пока публично о скором отказе или резком сокращении генерации на угле заявляют страны, где ее доля несущественна или отсутствует. "Подсевшим" на уголь государствам нужен веский экономический или климатический повод.

— Пенсии для роста — Обсуждая пенсионные перемены, люди обычно видят, что теряют, но не понимают, что получают взамен.

— Диплом без гарантии — С какими навыками сегодня легче получить работу — Работодатели недовольны уровнем образования сотрудников, которые в последнее время приходят в компании и организации. Почти 60% участников опроса сервиса для найма сотрудников JungleJobs оценили его на три балла из пяти, еще 18% — и вовсе на два балла.

— Ключ – музыкальный — Мирей Матье стала профессором и сегодня прочитает в Москве лекцию — Сегодня на Красной площади под "Прощание славянки" и роскошный салют завершится фестиваль "Спасская башня".

— Режим: вечное лето — Погода в сентябре будет похожа на июльскую — С началом сентября в ряде регионов продолжится летняя погода, а в некоторых возможны морозы. Так, в Москве сохранится аномальное тепло. "Лето продолжается в его июльском исполнении", — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".

— Мир без слез — Зачем в больницу позвали Филю и Клепу — Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в рамках благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слез" получил сертификат на 2,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования.

— Перелет подешевеет — ФАС предложит новый подход к расчету цен на авиабилеты — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца года планирует представить новые подходы к ценообразованию на авиабилеты. А Минтранс уже начал создавать отечественную систему бронирования.

— Уполномочен обновиться — Сайт ТАСС теперь в новом формате — C 1 сентября интернет-сайт ведущего новостного агентства России — ТАСС — работает в новом формате. Перезапуск ресурса приурочили ко дню рождения ТАСС, которому в этом году исполнилось 114 лет.

— Бои не местного значения — Около 300 участников демонстраций в немецком Хемнице задержаны полицией — В немецком городе Хемнице продолжаются столкновения сторонников и противников миграционной политики официального Берлина. В демонстрациях под эгидой различных партий участвовали более 11 тысяч человек.

— Развеять сомнения — Поляки в 12-й раз ознакомятся с вещдоками по делу о крушении самолета — В Смоленск с очередным визитом прилетели польские следователи и криминалисты. В период с 3 по 7 сентября они проведут дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, разбившегося в апреле 2010 года. Напомним, на борту лайнера была польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским.

— Ужесточен контроль за работой лифтов — Организации, занятые монтажом, демонтажем и эксплуатацией лифтов и других подъемников, теперь обязаны уведомлять о своей деятельности Ростехнадзор. На это им дается полгода — сообщить о себе нужно до 2 марта 2019 года. Раньше от этих компаний уведомления не требовалось.

— Штраф за самовольную добычу янтаря вырастет в 100 раз — С сентября за самовольную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней, а также за их хранение, перевозку и сбыт население будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей — это в сто раз больше действующего максимального штрафа для физлиц.

— Поисковиков накажут за обход блокировок — Вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы для владельцев поисковых систем, причем как для юридических, так и для физических лиц.

— Финансовый омбудсмен начинает работу — В России вводится институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (омбудсмена). Основные положения закона, регулирующие его деятельность, вступают в силу 3 сентября.

— Налоговикам сократили сроки проверок — Предпринимателям ускорили процедуру возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сократив сроки камеральной проверки. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ вступили в силу 3 сентября.

— Метро стало бесплатным для пенсионеров — Жители Подмосковья от 60 лет и старше с 1 сентября вновь могут ездить бесплатно в общественном транспорте Москвы. Льгота коснется 1,37 миллиона пенсионеров.

— Не хватило полосы — Сложные погодные условия могли стать причиной жесткой посадки самолета в Сочи — Посадка Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" производилась в сложных метеоусловиях в ночное время в аэропорту Сочи, констатировали в Росавиации. Были сильные порывы ветра и дождь. А значит, снижена видимость и сцепление со взлетно-посадочной полосой.

— Сергей Собянин: Льготы сохраним — Жители столицы как и прежде будут получать гарантированную адресную поддержку: москвички — в 55 лет, москвичи — в 60 — Столица сохранит москвичам предпенсионного возраста все региональные льготы. То есть независимо от изменений пенсионного законодательства, которые сейчас обсуждаются, женщины и мужчины будут получать доплаты так же, как и сейчас, — в 55 и 60 лет соответственно. Об этом на встрече с московскими ветеранами заявил кандидат в мэры Сергей Собянин.

— Ракета вывела на высоту — Самарские студенты вернулись из Франции с премией — Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева вернулись с международного форума С Space с первой премией Национального центра космических исследований Франции (CNES).

— Не дошли до полигона — Причиной ЧП на заводе Дзержинска называют взрыв мины — В Дзержинске в результате доследственной проверки по факту ЧП на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

— По опыту Екатерины II — Кого ждет Дальний Восток — Амбициозная программа переселения на Дальний Восток соотечественников взяла старт в Бразилии, Уругвае, Казахстане и Киргизии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Остаточные явления: Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения — Служба ужесточает критерии безопасного вывода из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения отходов — Прежде чем вывести из эксплуатации ядерную установку или пункт хранения отходов, специалисты будут обследовать площадку на остаточные радиоактивные загрязнения. Такой термин впервые планируется ввести в федеральные нормы и правила, следует из проекта приказа Ростехнадзора. С документом ознакомились "Известия". Речь — о загрязнении зданий и окружающей среды техногенными источниками излучения. Его уровень должен соответствовать нормам СанПиНа, только в этом случае на площадке разрешат находиться людям и вести хозяйственную деятельность.

— Как на дрожжах: производители предупредили о росте цен на хлеб — Подорожание связывают со снижением прогнозов на урожай зерна и повышением НДС — К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили "Известиям" участники рынка: зерновые компании и производители продукции. Как рассказали в ассоциации "Руспродсоюз", зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году.

— 5G придет в кварталы реновации в 2022 году — Технология даст импульс к применению интернета вещей — Массовое внедрение услуг и сетей мобильной связи 5G в столичных кварталах реновации планируется начать в 2022 году. К этому моменту город должен подготовить всю необходимую базовую инфраструктуру, сообщили "Известиям" в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ). Ведомство уже сформировало требования к проектировщикам и застройщикам.

— "Наука впервые получила статус национального проекта" — Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков — о новых государственных приоритетах и задачах, поставленных перед научным сообществом — Новый период в истории отечественной науки начался с утверждения Стратегии научно-технологического развития до 2035 года. Целью этой стратегии является обеспечение независимости и конкурентоспособности страны. В настоящее время идет реализация первого этапа стратегии: определены направления развития Национально-технологической инициативы, обсуждается национальный проект "Наука".

— В "Сколково" создали прибор для непрерывного мониторинга развития плода — Устройство позволяет дистанционно фиксировать состояние будущего ребенка и его матери — В "Сколково" в рамках проекта "Юсонтек" создали портативный прибор для проведения кардиотокографии (КТГ). С помощью КТГ, или фетального мониторинга — регистрации сердечных сокращений будущего ребенка, — врачи обычно ведут регулярное наблюдение за развитием плода. Сейчас это делается в медицинских учреждениях с помощью стационарного оборудования. Созданный прибор позволяет проводить фетальный мониторинг непрерывно, несколько раз в день, без помещения в стационар и без участия врача. Накопленные данные передаются в медучреждение через интернет.

— Чтобы помнили — Минобороны восстановит более 10 тысяч военно-мемориальных объектов по всей России — За шесть лет будет отремонтировано 10 тысяч военно-мемориальных объектов по всей России, планирует Минобороны. В 72 регионах планируется создать новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне. По расчетам ведомства на реализацию федеральной целевой программы потребуется 4,2 млрд рублей.

— В МГУ разработали метод отбора наукоемких проектов — Математики предлагают инвесторам новый инструмент оценки рисков — Систему оценки наукоемких венчурных проектов при помощи методов так называемой нечеткой логики (fuzzy logic) разработали математики из МГУ им. М.В. Ломоносова. В основу разработки положена недавно опубликованная учеными научная работа, в которой развита теория сравнения разнородных наборов неполных данных и субъективных суждений. Разработка получила высокую оценку венчурных инвесторов, специализирующихся на высокотехнологичных и наукоемких проектах.

— На дорогах хотят устанавливать динамические знаки — Они будут менять скоростной режим в зависимости от условий среды — На российских дорогах планируется установка знаков ограничения скорости, меняющих свое значение в зависимости от погоды и условий видимости. ГОСТ, предусматривающий их введение, сейчас разрабатывает подведомственный институт Минтранса. По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5–10 раз дороже обычных. Однако позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

— "Мы привезли из Токио национальные сокровища" — Руководитель Агентства по делам культуры Японии Рёхэй Мията — о выставке искусства эпохи Эдо в Москве, гастролях театра кабуки и впечатлениях от русского балета.

— "Хотим иметь около 5% в основных сегментах банковского рынка РФ" — Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов — о первых результатах санации и планах на ближайшие три года — Ровно год прошел с начала санации банка "Открытие", который входил в десятку системно значимых кредитных организаций. Этот банк ЦБ первым спасал по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор выделил на эти цели беспрецедентный объем займов — около 1 трлн рублей. Председателем правления "Открытия" 1 января был назначен бывший министр финансов Михаил Задорнов.

— "На тропу дружбы и знаний" — В День знаний президент России Владимир Путин встретился со школьниками, завоевавшими медали на международных олимпиадах — В День знаний президент России Владимир Путин посетил детский образовательный центр "Сириус", созданный по его инициативе в Олимпийском парке Сочи. Глава государства поздравил школьников и преподавателей с началом учебного года, ответил на вопросы победителей международных олимпиад, в том числе спрогнозировал, какие профессии станут наиболее востребованными в будущем, рассказал о своем отношении к ЕГЭ и идее запретить гаджеты на уроках.

— Лидеры России, Турции и Ирана обсудят провокацию с химоружием в Сирии — Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о повестке предстоящего трехстороннего саммита в Тегеране — Подготовка провокации с использованием химического оружия в Сирии будет обсуждаться на предстоящей 7 сентября в Тегеране встрече президентов России, Турции и Ирана. Об этом "Известиям" сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Кроме того, в иранской столице Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентами Турции и Ирана.

— "Волна здоровья" накрыла черноморское побережье — В рамках первого дня акции врачи приняли более сотни детей — Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья" стартовала в Сочи. В этом году теплоходный тур с бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием из ведущих медицинских центров страны впервые проходит вдоль черноморского побережья. За неделю плавания врачи планируют осмотреть более тысячи детей с различными патологиями. Маршрут, проходящий через Новороссийск, Ялту и Севастополь (с заездом в Симферополь), 8 сентября завершится в Сочи.

— День рождения легенды — 1 сентября исполнилось 114 лет ТАСС — легендарному информационному агентству, которое и сегодня остается самой цитируемой в СМИ новостной службой страны. Агентство было создано указом императора Николая II, чтобы "сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие, имеющие общественный интерес сведения".

РБК daily

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