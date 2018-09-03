МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 9,9% с 9,7% в июле, говорится в комментарии ЦБ по инфляционным ожиданиям в августе.

"В августе 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев почти не изменились и остались на уровне сентября-октября прошлого года. Они составили 9,9% после 9,7% в июле", — сообщили в регуляторе.

В августе респонденты чаще стали называть ослабление рубля и повышение НДС в числе факторов инфляции: авторы комментария отмечают, что эти причины могут увеличить инфляционные ожидания в последующие месяцы. "Масштаб и продолжительность этого эффекта пока сложно оценить. Эта неопределенность входит в число основных инфляционных рисков. Банк России будет уделять этому особое внимание", — говорится в материале ЦБ.

В комментарии отмечается, что участники опроса стали реже упоминать рост цен на бензин как причину инфляции, однако самым популярным ответом на вопрос, какой товар подорожал сильнее всего, стал именно бензин, указывает регулятор. Это свидетельствует о том, что инфляционные ожидания чувствительны не только к разовым всплескам цен, но и сохраняются на повышенных уровнях еще некоторое время, даже когда цена не сильно изменяется.

В июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%, в 2019 году прогнозировал временное превышение годовой инфляцией 4% из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).