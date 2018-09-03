АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 17,9% с 15,85% в июле, что является самым высоким уровнем за последние 15 лет, говорится в сообщении статистического ведомства страны.

Как отмечается в последовавшем за этим сообщении Центробанка Турции, показатели инфляции указывают на значительные риски с точки зрения стабильности цен. "Центральный банк сделает все необходимое для поддержания стабильности цен. Финансовая политика будет определена на заседании совета по денежно-кредитной политике в сентябре с учетом последних событий", — говорится в заявлении Центробанка.

Центробанк будет продолжать использовать все доступные инструменты с целью стабилизации цен, отмечает ЦБ.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. В середине августа курс превышал 7 лир за доллар, после чего лира укрепилась к концу месяца до 6,57. Кризис обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.