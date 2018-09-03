БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сен — ПРАЙМ. Власти Аргентины в рамках борьбы с финансовым кризисом вдвое сократят состав правительства и введут пошлины для национальных экспортеров, заявил президент страны Маурисио Макри.

"Я принял решение сократить количество министерств наполовину… Я решил уплотнить команду, чтобы обратить более сфокусированное внимание на предстоящей повестке", — заявил президент, выступая по телевидению.

Касаясь новых пошлин для аргентинских экспортеров, Макри признал, что это "очень плохой" шаг, принятый в связи с чрезвычайными обстоятельствами в экономике. "Прошу понять, что мы нуждаемся в вашей помощи", — сказал президент, отметив, что кризис развивался благодаря внешним факторам, находившимся вне влияния правительства.

Ранее президент Аргентины заявил, что поддержка Международного валютного фонда (МВФ) в 50 миллиардов долларов может понадобиться стране раньше, чем ожидалось. Аргентинский песо упал в среду на этих новостях на 7,6% по отношению к доллару, несмотря на активные интервенции местного центробанка.

Песо обесценился уже более чем на 45% к доллару с начала 2018 года. Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году стране надо выплатить почти 25 миллиардов долларов долга. Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Учетная ставка местного ЦБ взлетела до 45%, а валютные резервы стремительно уменьшаются. Как ожидается, в этом году ВВП снизится на 1%.