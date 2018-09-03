МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект программы сотрудничества между Россией и Азербайджаном до 2024 года в сферах торговли, развития инфраструктуры, совместного производства, цифровизации госфинансов, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, проектом программы предусматривается углубление сотрудничества в устранении барьеров в торговле, развитии транспортного потенциала, создании совместных производств, обмене опытом в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы. Кроме того, предполагается сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Проект программы подготовлен в целях обеспечения на долгосрочной основе стабильного развития российско-азербайджанского взаимодействия в различных отраслях, налаживания прямых контактов между хозяйствующими субъектами", — поясняется в сообщении.