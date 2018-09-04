МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Изменения в российское законодательство о таможенном регулировании, которые упрощают имеющиеся процедуры и расширяют возможности электронного взаимодействия с таможенными органами, вступают в силу 4 сентября 2018 года.

Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа 2018 года, приводит российское законодательство в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Ряд норм законопроекта направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни". Приоритет электронного документооборота будет предусмотрен не только на этапах декларирования товаров, но и на протяжении всего взаимодействия заинтересованных лиц с таможенными органами. Это будет касаться оказания государственных услуг, взаимодействия при администрировании таможенных пошлин, проведения таможенного контроля после выпуска товаров, обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов, пояснили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Существенно сокращены по сравнению с действующими нормами сроки совершения отдельных таможенных операций, предусмотрен механизм использования авансовых платежей в счет уплаты всех видов платежей, отметили в ведомстве.

Изменились подходы к применению обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе при транзите товаров. В частности, федеральный закон о таможенном регулировании предусматривает ряд условий, при которых декларант и таможенный представитель не предоставляют обеспечение.