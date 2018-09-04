МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о функционировании электросетевого комплекса страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители профильных компаний", — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правительства проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.