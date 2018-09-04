ВЛАДИМИР, 4 сен — ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал возможные проекты для инвестиций "сверхдоходов" компаний из списка помощника президента РФ Андрея Белоусова. По словам министра, эти средства могут быть инвестированы в любые транспортные проекты с использованием механизма концессионных соглашений, например, в портовую инфраструктуру.

Белоусов в июле предложил изъять допдоходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. По итогам встречи с бизнесом 24 августа он сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ.

По словам Дитриха, эти средства могут быть вложены в любые транспортные проекты РФ. "Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес", — заявил он журналистам.

Министр напомнил об опыте заключения концессионных соглашений в транспортной отрасли между государством и частными инвесторами. "Эти документы определили подходы, позволяющие частнику инвестировать в государственную инфраструктуру, при этом имущество остается государственным. Инвестор, вкладывая в государственную собственность, получает возможность ею пользоваться", — пояснил Дитрих.

Этот механизм, по его словам, может быть использован для привлечения компаний из списка Белоусова. "Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компании, — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще", — отметил глава Минтранса.