МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Порядка 84% российских собственников готовы к частичной продаже своих активов, сообщает РБК со ссылкой на результаты глобального опроса аудиторско-консалтинговой группы EY "Барометр уверенности компаний".

В то же время, отмечает издание, вложиться в новые проекты готовы лишь 32% опрошенных инвесторов.

Основная активность в настоящее время связана с продажей малого и среднего бизнеса, рассказал партнер EY, глава практики консультационных услуг по сделкам в странах СНГ Алексей Иванов.

Инвесторов заставляет опасаться напряженность, которая в настоящее время наблюдается в отношениях между Россией и странами Запада. 51% опрошенных из тех, кто выразил готовность продать свой российский бизнес, отмечают, что существуют риски закрытия данного бизнеса. Только 33% респондентов могут совершить сделку продажи из-за экономической неэффективности. Среди тех, кто говорит о рисках, 55% выделяют одним из факторов геополитическую напряженность.

По мнению экспертов, на сокращение сумм и числа сделок по приобретению иностранными инвесторами активов в России указывают сложности с оценкой инвестиционной привлекательности.

За первое полугодие сумма сделок на рынке слияний и поглощений с участием компаний РФ выросла более чем в два раза и составила $13,5 млрд. Это рекорд последних четырех лет, отмечали ранее аналитики Thomson Reuters. При этом, речь идет о минимальном числе сделок — 499 — за последние 10 лет. Количество сделок по приобретению российских активов иностранным бизнесом снизилось на 15%. По стоимости — на 11%.

Поясняется также, что данное исследование проводилось весной текущего года и совпало по времени с введением со стороны США апрельских санкций в отношении России.