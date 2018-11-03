МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские банки поделились своими прогнозами по средней ипотечной ставке на конец текущего года. Как свидетельствуют итоги опроса, проведенного агентством "Прайм", по мнению банков ставка отыграет годовое снижение и вернется к уровню 10% годовых.

Текущий год начался достаточно оптимистично для россиян, желающих взять ипотеку, — средняя ставка в январе была 9,85%. Впервые же ниже 10% ставка опустилась в октябре 2017 года. Исторического минимума средняя ставка по ипотеке достигла в сентябре, за месяц уменьшившись всего на 0,01 процентного пункта, до 9,41%.

Однако в сентябре усилившаяся волатильность курса рубля и последующее решение ЦБ повысить ключевую ставку впервые с декабря 2014 года до 7,5% годовых привели к волне повышения ставок крупнейшими игроками рынка.

Сбербанк, являющийся лидером на рынке ипотечного кредитования, на прошлой неделе повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта: теперь минимальная ставка по кредиту на приобретение готового жилья составляет 9,2%, строящегося — 7,5%. В свою очередь ВТБ, второй крупнейший игрок на рынке, с 6 ноября повышает ставки по ипотеке также на 0,4 процентного пункта. Планируют пересмотреть свои ставки банки "Открытие" и "Дельтакредит". Ставки по ипотеке уже повысили госкорпорация "Дом.рф", Газпромбанк, "Абсолют банк", Райффайзенбанк.

"В сентябре-октябре крупные банки сообщали о повышении ипотечных ставок на 25-100 базисных пунктов. В среднем по рынку, по нашим оценкам, в октябре средневзвешенная ставка вырастет до 9,8%, до конца года – до 10-10,25%", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Незначительная корректировка ключевой ставки, носящая, скорее, временный характер, окажет влияние в том числе на стоимость ипотеки. По нашим ожиданиям, средняя ставка на 1 января не превысит 10% годовых по всему портфелю выдач страны", — ожидает зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

СПРОС СОХРАНИТСЯ

Российские банки ожидают, что ипотечные ставки к концу года вырастут до 10%, однако это совсем не отобьет "аппетит" россиян к ипотеке.

"По итогам четвертого квартала 2018 года мы ожидаем средний размер ставки в районе 10%. Незначительное увеличение процентных ставок основными игроками ипотечного рынка на данный момент не сильно отразилось на объемах выдачи ипотеки. Конец года, традиционно, самая горячая пора для ипотеки — в том числе потому, что клиенты стремятся встретить новый год уже в своем жилье. Прогноз общего объема выданных ипотечных кредитов по итогам 2018 года — около 2,9 триллиона рублей", — прогнозирует зампред банка "Возрождение" Наталья Шабунина.

Иван Любименко из "Абсолют банка" считает, что по итогам 2018 года средняя стоимость ипотеки будет находится на уровне около 10% годовых. Однако он отмечает, что рост ставок пока никак не отразился на спросе со стороны россиян, и до конца года объем выданных кредитов составит 3,1 триллиона рублей.

В банке "Дельтакредит" также ожидают повышения средней ипотечной ставки до 10% и роста выдач ипотеки примерно до 3 триллионов рублей. В то же время в банке подчеркнули, что повышение ставок несколько сдержит рост ипотечного кредитования в 2019 году.

"Осенью ставки немного выросли, и по итогам года средневзвешенная ставка не превысит 10%. Повышение ставки на 0,5-1 процентного пункта не приводит к снижению спроса. Для многих ипотека является единственным способом улучшить свои жилищные условия, поэтому некоторое увеличение ежемесячного платежа не влияет на принятие решения", — говорит Вадим Пахаленко из Транскапиталбанка.

Не считают катастрофическим текущее повышение ставок и в банке "АК Барс", отмечая, что россияне продолжает проявлять спрос на ипотечные кредиты, в том числе из-за рисков повышения ставок в будущем.

Поддерживает прогнозы банков и международное рейтинговое агентство Moody's, которое прогнозирует рост средней ставки по ипотеке в России до 10% к концу года.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Однако на рынке есть и оптимисты: по их мнению, средняя ставка по ипотеке в конце текущего года будет находиться в диапазоне 9,6-9,8%.

"Средневзвешенная ставка выдачи ипотеки по итогам 2018 года может составить около 9,65%. Такой прогноз обуславливают рост процентных ставок на рынке, который начался в августе-сентябре, а также возможное падение объемов выдачи ипотеки", — прогнозирует Оксана Матюшенко из Райффайзенбанка.

"Снижение ставок за два года с уровня 12-13% до уровня 9-9,5% к середине лета 2018 года было самым масштабным за всю историю. В сентябре-октябре 2018 года под влиянием нестабильности на финансовых рынках и роста стоимости фондирования практически все ведущие игроки были вынуждены повысить ставки по ипотеке на 0,5-1 процентного пункта. Это изменение скажется на статистике ипотечного рынка только в конце года. Средняя ставка выдачи составит 9,6-9,8%, впервые за всю историю опустившись ниже 10% по итогам года", — считают эксперты аналитического центра "Дом.РФ".

Аналитики также сохраняют ожидания, что цель снижения ипотечной ставки до уровня в 8%, которая содержится в указе президента РФ Владимира Путина, сохраняет актуальность.

"В следующем, 2019 году возобновление снижения ставок по ипотеке может произойти во втором полугодии. Цель снижения ставок по ипотеке ниже 8% к 2024 году сохраняет актуальность и в сложившихся условиях делает еще более необходимым формирование надежной базы долгосрочного фондирования ипотечного рынка", — отмечают они.