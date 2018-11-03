ПАРИЖ, 3 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции привели к "непредвиденному эффекту", из-за которого Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином, заявил в интервью изданию Point бывший президент Франции Николя Саркози.

Он отметил, что санкции против Москвы контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются "распоряжениями Дональда Трампа". Экс-президент также выразил сожаление, что политика экономических ограничений сводится к тому, чтобы "сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая". По его мнению, Москве необходимо "протянуть руку".

"Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия", — сказал Саркози, добавив, что ранее он был против вступления Турции в Евросоюз.

Экс-президент выступает за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем и за более глубокую интеграцию России. По его словам, это "укрепит архитектуру континента", поскольку странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.