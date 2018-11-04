МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Британский премьер Тереза Мэй добилась от ЕС уступок, которые позволят ей сохранить всю Великобританию в таможенном союзе и тем самым обойти самый сложный вопрос переговоров по Brexit — ирландский, пишет Times со ссылкой на источники в Лондоне и Брюсселе.

В свою очередь официальный представитель Мэй назвал публикацию газеты "домыслами" и отослал к заявлениям самой премьера о прогрессе на переговорах с ЕС, сообщает телеканал Sky News.

Высокопоставленные источники Times в британском кабинете рассказали, что Мэй добилась от Брюсселя согласия на сохранение в таможенном союзе всей Британии, это позволило ей не проводить таможенную границу ни между Ирландией и Северной Ирландией, ни между Северной Ирландией и островом Великобритания.

Близкий помощник главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сообщил Times, что ЕС согласен на таможенный контроль не на границе, а непосредственно на производствах и в точках продажи.

Кроме того, Мэй готовится достичь политической сделки о "будущем экономическом партнерстве" с ЕС, которое сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Евросоюзом — по образцу соглашения между ЕС и Канадой, пишет Times.

По данным Times, план Мэй будет обсуждаться в правительстве Британии во вторник.

Британские чиновники рассчитывают уже на этой неделе добиться такого прогресса на переговорах по Brexit, который позволит созвать в ноябре саммит ЕС для согласования окончательных деталей, пишет газета.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и до сих пор переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находились в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.

Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.