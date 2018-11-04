МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Немецкие компании, работающие на территории РФ, будут еще долго бороться с последствиями санкций Запада, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как утверждает представитель Кильского института мировой экономики Юлиана Хинц, санкции нанесли большой урон российско-германской торговле. Сейчас же основную опасность представляют не ограничения, а то, что много немецких финансовых учреждений покинуло РФ. Это крайне усложнило процесс финансирования торговли между Берлином и Москвой.

Согласно данным института, экономика ФРГ ежемесячно теряет $727 млн из-за санкций против РФ, а это — 0,8% от всего объема экспорта.

По мнению экспертов, Германия несет практически 40% западных убытков.