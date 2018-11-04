МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. "Нафтогаз" Украины приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока — 2", заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

По словам Витренко, "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства, так как немецкое правительство и бизнес поддерживают проект. При этом существует вероятность того, что транзит газа через территорию Украины при таком развитии событий полностью остановится, признал топ-менеджер.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" уже приступил к выполнению "плана Б". "Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, всё-таки первый вариант — "план А" — это сохранить транзит", — заявил представитель "Нафтогаза".

При этом, отвечая на вопрос об обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания ничего не известно и что четких гарантий от Европы Украина не получала.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.