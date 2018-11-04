ТАЛЛИН, 4 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который в воскресенье отправляется с визитом в Казахстан, надеется на дальнейшее развитие экономических отношений с этим государством, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского правительства.

Казахстан является государством с крупнейшей экономикой в Центральной Азии, а также важным стратегическим партнером для Европейского союза, отмечается в сообщении пресс-службы. По словам Ратаса, эстонские предприниматели испытывают большой интерес к рынку Казахстана. Кроме того, в последние годы несколько вырос товарообмен, но в целом экономические отношения двух стран находятся на скромном уровне, сообщает пресс-служба.

"Наши предприниматели видят возможности сотрудничества во всем, что касается инноваций и электронных услуг, а также и в машиностроительной, пищевой и оборонной промышленности. Помимо этого, целью визита является развитие сотрудничества Эстонии и Казахстана в области образования и науки. В университетах Эстонии достаточно мест для стремящихся к знаниям казахских студентов и ученых", — отметил Ратас.

Премьер-министра будут сопровождать представители 25 эстонских предприятий, которые ищут в Казахстане возможности для сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики, электронных услуг и переработки отходов.

В ходе визита Ратас встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, председателем сената Касым-Жомартом Токаевым и членами парламентской группы по дружеским связям между Эстонией и Казахстаном.

Премьер Эстонии также примет участие в открытии бизнес-центра в Астане, расскажет на форуме "Цифровой мост" о развитии и возможностях эстонского электронного государства, а также вручит премию за лучшую цифровую инициативу. Во вторник Ратас посетит деревню Петровка, отметившую свое 125-летие и имеющую эстонские корни. Премьер-министр вернется в Эстонию вечером 6 ноября.