МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Центробанки различных стран, в том числе и российский регулятор, приступили к активной скупке золота. Об этом говорится в обзоре Всемирного золотого совета (WGC).

Так, согласно данным совета, ЦБ РФ в III квартале купил 92,2 тонны золота, что является рекордом.

По версии WGC, российский золотой запас равен 17% общемирового объема золота, превысив 2 тысячи тонны.

Всего мировыми регуляторами за отчетный период было куплено 148,4 тонны. Это на 22% больше, чем за III квартал 2017 года (121,8 тонны).

Эксперты подчеркивают, что это максимум с 2015 года.