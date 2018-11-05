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МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 98,1% и составила 1,549 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 20,1%, до 873 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 42,1%, до 1,594 миллиарда долларов, скорректированный показатель EBITDA возрос на 17,3%, до 1,8 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 9,6%, до 7,915 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала на 46,3%, до 597 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль — на 55%, до 338 миллионов долларов, нормализованная — на 41,6%, до 623 миллионов долларов, показатель EBITDA увеличился на 22,5%, до 676 миллионов долларов, выручка — на 29,5%, до 2,918 миллиарда долларов.

Производство алюминия в январе-сентябре выросло на 1,7%, до 2,81 миллиона тонн, в третьем квартале — возросло относительно предыдущего квартала на 0,1%, до 940 тысяч тонн. Объем реализации алюминия за 9 месяцев сократился на 5,4%, до 2,794 миллиона тонн, в третьем квартале вырос на 33,6%, до 1,046 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия снизилась по отношению ко второму кварталу на 1,9%, до 2274 доллара за тонну.

Результаты третьего квартала, как отметили в "Русале", показали влияние объявленных OFAC 6 апреля 2018 года санкций. "Наблюдается неуклонный рост затрат по всем сравниваемым периодам, связанный со значительным ростом цен на электроэнергию (более чем на 38,6%), сырье, транспортировку продукции, снижение продаж в 9-месячном периоде при волатильности цены. При этом ситуация в перспективе по-прежнему остается неопределенной", — пояснил РИА Новости представитель компании.

"Рост же ряда показателей в третьем квартале обусловлен разовым эффектом, связанным с существенным падением продаж во втором квартале после объявления санкций 6 апреля, что привело к росту почти на треть и продаж, и выручки в третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым в том же периоде после продления лицензий. Компания продолжает мониторинг влияния санкций на бизнес компании, вероятность негативных последствий которых продолжает оставаться очень высокой. Компания сфокусирована на поддержании операционной деятельности в интересах ее инвесторов", — добавил представитель компании.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.