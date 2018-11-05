ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — ПРАЙМ. Израиль поддерживает введение санкций США против Ирана и призывает другие государства поддержать их, заявил журналистам заместитель генерального директора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наом Кац.

"Израиль поддерживает санкции США против Ирана, они должны быть поддержаны и другими государствами для сдерживания угрозы, исходящей от ИРИ", — сказал Кац.

В понедельник вступает в силу второй пакет санкций США, который затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.