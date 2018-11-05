ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — ПРАЙМ. Россия привезла половину своих регионов на импортную выставку в Китай и рассчитывает на рост несырьевого экспорта в двустороннем товарообороте, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы рассчитываем, что при помощи этой выставки и, имея в виду наши разветвлённые экономические связи с Китайской Народной Республикой, именно удельный вес вот такого несырьевого экспорта будет в нашем товарообороте расти",- сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

Как он отметил, Россия на импортной выставке в Китае представлена большими делегациями из половины регионов. "Там большое количество самых разных товаров: продукты питания, техника, аграрные технологии. И вообще, много всего, что может быть интересно нашим потребителям в КНР и, наверное, в других странах",- сказал премьер-министр РФ.

Он отметил, что будущее не за экспортом энергоносителей, а за высокими технологиями. "В настоящий момент уже более 50% доходов, которые получает российский бюджет, создаётся не за счёт нефти и газа, не за счёт поставки электроэнергии или какого-то иного сырья, а за счёт других решений",- подчеркнул Медведев.