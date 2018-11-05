ШАНХАЙ, 5 ноя — ПРАЙМ. США вводят санкции, чтобы задушить конкуренцию, но в итоге пострадает американская экономика, считает глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Протекционизм — это, безусловно, плохое явление в мировой экономике. Протекционизм был всегда, но все-таки в основном в предыдущие годы большинство стран придерживались тех правил, которые удалось выработать в рамках Всемирной торговой организации", — заявил Медведев в ходе онлайн-конференции в рамках визита в Китай, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

Как подчеркнул премьер, Россия продолжает считать, что "ничего лучшего человечество в этой сфере не выработало".

"Насколько я понимаю, такова позиция и руководителя Китайской народной республики. Да, эта система не идеальна, но она работает, и она обеспечивает конкуренцию в мире, свободное развитие экономик и соответствующих стран. К сожалению, в последнее время были предприняты действия, направленные на то, чтобы эту конкуренцию задушить, а систему свободного обмена товарами и услугами поставить под очень жесткий контроль", — отметил Медведев.

Он также добавил, что именно это и называется протекционизмом — "когда одни страны пытаются отгораживаться от других стран".

"Такого рода политику ведут ряд государств, наверное, самое крупное из них — это Соединённые Штаты Америки, которые вводят всякого рода ограничения, пошлины в отношении Китайской Народной республики, Европейского Союза и нашей страны, Российской Федерации. В конечном счёте, я уверен, от этого пострадает и американская экономика", — заявил Медведев.