МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 60,3% с сентябрьского уровня в 61,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение индикатора до 59,3%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в октябре опустился до 59,7% с уровня сентября в 62,4%.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.