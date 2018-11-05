МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Спрос на еврооблигации Казахстана достиг 4 миллиардов евро, при этом он немного смещен в сторону пятилетнего транша, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Казахстан планирует разместить в понедельник два транша еврооблигаций, номинированных в евро, на пять и десять лет. Финальный ориентир доходности пятилетних бумаг установлен на уровне около 1,575% годовых, по десятилетним бумагам — на уровне около 2,4% годовых.

Первоначальный ориентир доходности выпуска с погашением в ноябре 2023 года составлял 1,875-2% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,625-2,75% годовых. Однако в ходе сбора заявок они были снижены — до 1,75-1,875% годовых по пятилетнему траншу и до 2,5-2,625% годовых — по десятилетнему.

Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступают Citi, SG CIB и BCC Invest.

Министр финансов республики Алихан Смаилов в конце октября говорил, что объем размещения планируется в размере 1,17 миллиарда евро.