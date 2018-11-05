МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Казахстан разместит в понедельник еврооблигации на пять и десять лет совокупным объемом 1,05 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем каждого транша составит 525 миллиона евро. Доходность выпуска с погашением в ноябре 2023 года составит 1,55% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,375% годовых.

Первоначальный ориентир доходности пятилетнего транша составлял 1,875-2% годовых, десятилетнего транша — 2,625-2,75% годовых. Однако в ходе сбора заявок ориентир был снижен — до около 1,575% годовых по пятилетнему траншу и до около 2,4% годовых — по десятилетнему.

Итоговый спрос на бумаги превысил 3,3 миллиарда евро.

Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступают Citi, SG CIB и BCC Invest.

Министр финансов республики Алихан Смаилов в конце октября говорил, что объем размещения планируется в размере 1,17 миллиарда евро.