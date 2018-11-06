МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Соглашение о стабилизации ситуации на рынке топлива РФ между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и нефтяными компаниями должно быть подписано до 7 ноября, при этом кабмин вправе применить системные меры стабилизации рынка топлива, если участники соглашения уклонятся от его подписания или нарушат положения договоренностей, следует из протокола совещания у вице-премьера России Дмитрий Козака.

Как отмечается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости, Минэнерго и ФАС должны были до 1 ноября доработать и представить в правительство РФ проект соглашения между этими ведомствами и производителями нефтепродуктов в РФ о принятии мер для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов. Кроме того, должен быть подготовлен проект постановления правительства РФ о заключении указанных соглашений.

"Минэнерго, ФАС РФ до 7 ноября 2018 года совместно с ПАО "НК Роснефть", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НК "Русснефть", ПАО "Газпром нефть", АО "Новый поток", АО "Нефтегазхолдинг", ПАО "Лукойл", ОАО "ТАИФ-НК" и ПАО "Татнефть" обеспечить подписание соглашений", — говорится в протоколе.

Также Минэнерго и ФАС, в случае уклонения каких-либо нефтяных компаний от подписания соглашений и (или) нарушения обязательств, в срок до 9 ноября необходимо внести в правительство предложения о применении системных мер стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, следует из документа. Кроме того, министерству энергетики и антимонопольному ведомству поручено обеспечить ежедневный мониторинг выполнения соглашения.

"Обо всех случаях выявления нарушения обязательств и принятых мерах по их устранению незамедлительно докладывать в правительство РФ, а также информировать все хозяйствующие субъекты. В случае невыполнения каким-либо хозяйствующим субъектом требований об устранении допущенных нарушений не позднее, чем в трёхдневный срок, внести в правительство РФ предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов", — отмечается в документе.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ 31 октября согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.