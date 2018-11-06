МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил до 1 марта 2019 года дополнительно проработать вопрос введения в России плавающих ставок акцизов на топливо — в зависимости от цен на нефть, следует из протокола совещания у вице-премьера.

"Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС совместно с Минтрансом России до 1 марта 2019 года дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее "Роснефть" направила в правительство предложения для стабилизации ситуации на топливном рынке, в числе прочего предложив ввести плавающий акциз.

Кроме того, в протоколе Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС совместно с ФНС России поручено дополнительно проработать вопрос о возможности администрирования сбора акциза на нефтепродукты на автозаправочных станциях. Также ведомствам поручается обеспечить соблюдение графиков подготовки нормативных актов, чтобы синхронизировать повышение ставок акцизов на нефтепродукты с предоставлением демпфирующих акцизов.

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить дефицит нефтепродуктов в РФ или рост внутренних цен, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.