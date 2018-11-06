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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вагоны подключают к ГЛОНАСС — "Ростех" и РЖД займутся проектом цифровой транспортно-логистической системы — Как стало известно "Ъ", единую цифровую транспортно-логистическую систему, появление которой предусмотрено программой "Цифровая экономика", планируется создать на базе АО ГЛОНАСС, акции которого предлагается в равных долях передать РЖД и "Ростеху".

— За недвижимый мир во всем мире — Россия обратится напрямую к Генассамблее ООН по поводу арестованной в США дипсобственности — Как стало известно "Ъ", Россия намерена заявить на уровне ООН протест в связи с арестом властями США российской дипломатической собственности.

— "Газфонд" в составе группы — Контроль над крупнейшим по резервам НПФ поделят "Газпром", СОГАЗ и "Лидер" — Крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ "Газфонд" в преддверии акционирования раскрыл будущую структуру собственности.

— Зерно посыпалось — Пшеница начала дешеветь на внутреннем рынке — Слухи о возможных ограничениях экспорта зерна в этом сезоне сказались на ценах внутреннего рынка. На прошлой неделе пшеница в России подешевела сразу на 225–250 рублей, до 10,8–11,02 тысяч рублей за тонну.

— Китай задумался о заморских благах — В Шанхае открылась выставка импорта CIIE — В Шанхае открылась международная выставка импорта Китая — China International Import Expo (CIIE).

— В ЦБ примеряются к "зеленым" деньгам — Потенциал такого финансирования оценили в 6,5 трлн рублей — Полсотни компаний РФ, декларирующих экологическую ответственность и выпустивших корпоративные или концессионные облигации на общую сумму 6,5 трлн руб., уже могли бы стать участниками российского рынка "зеленого" финансирования, облигации еще семи эмитентов (48,4 млрд руб.) можно отнести к немаркированным, но "зеленым" по сути.

— "Без согласованной политики мы всегда будем создавать барьеры для бизнеса" — Тигран Саркисян о создании системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС — Российские налоговая и таможенная служба готовятся к запуску систем прослеживаемости, позволяющих в перспективе контролировать движение товаров от ввоза до продажи.

— Производители разошлись в показаниях — Мониторинг промышленности — Октябрьские оценки деловой активности в промышленности демонстрируют довольно сильный разброс.

— Дальний Восток прирос Сибирью — Забайкалье и Бурятия включены в состав ДФО — Президент Владимир Путин указом включил Республику Бурятия и Забайкальский край в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).

— Дмитрий Рогозин отменил фасадное положение — Директорам поручено навести порядок внутри предприятий "Роскосмоса" — Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" озаботилось состоянием находящихся в ведении отраслевых предприятий территорий и зданий.

— Благополучие дороже величия — Институт социологии РАН зафиксировал перемену настроений у россиян — Россияне по-прежнему хотят, чтобы Россия была "великой державой", но при условии, что государство будет заботиться в первую очередь о благосостоянии собственных граждан.

— Чтоб без боя сдать Приморье — КПРФ не будет бороться за пост губернатора края — КПРФ отказалась от выдвижения кандидата в губернаторы Приморья.

— Добавку к пожизненному признали обоснованной — Верховный суд РФ утвердил приговор участникам нападения на военнослужащих в Чечне — Как стало известно "Ъ", Верховный суд РФ отклонил апелляционные жалобы на приговор уроженцам Карачаево-Черкесии Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, которые были признаны виновными в расстреле в Чечне в 1999 году, во время второй военной кампании, 15 российских военнослужащих.

— СКР нашел общее в действиях следователя и мастера схода-развала — Правоохранителя и механика обвинили в мошенничестве — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России начал расследование в отношении сотрудника калининградского управления ведомства — следователя по особо важным делам Артура Гусельникова.

— Заочный арест не выдержал третьего рассмотрения — Бывшему топ-менеджеру Альфа-банка отменили меру пресечения — Как стало известно "Ъ", защите бывшего топ-менеджера Альфа-банка Алексея Житлова удалось добиться отмены заочного ареста своего клиента, обвиняемого в хищении почти 250 млн рублей при покупке банком здания в Барнауле.

— Борьбу с огнем начали с пустого места — Минприроды отвело роль просекам в противопожарных мерах — Минприроды впервые устанавливает требования к устройству просек, которые препятствуют распространению лесных пожаров на населенные пункты.

— Машины без водителей вступают в права — Правительство выпускает на дороги России беспилотники — Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года, эксперимент пройдет в Москве и Татарстане.

— Минпросвещения предъявило претензии к ленинскому наследию — Родители протестуют против закрытия школы "Горки" — Родители учащихся школы в Ленинских Горках, открытой в 1921 году Владимиром Лениным, протестуют против намерений учредителя в лице Министерства просвещения закрыть заведение.

— Выборы в США вышли на обвинительную прямую — Демократы и республиканцы готовятся к переделу власти в Конгрессе — Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых станет ясно, какая из двух политических партий получит контроль над Палатой представителей.

— Латвия ставит шесть против победителя — Лидировавшую на выборах партию мэра Риги Нила Ушакова выталкивают в оппозицию — В Риге сегодня пройдет первое заседание Сейма нового созыва.

— Бензин расписали по регионам — Участники рынка топлива получают жесткий тариф — Кризис на рынке нефтепродуктов привел к тому, что правительство и нефтекомпании фиксируют цены на бензин и дизтопливо до конца марта 2019 года.

— У систем Сбербанка повысилась прозрачность — Служебные файлы разработчиков оказались в сети — История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение.

— Мэрия Москвы расплатится с торговцами — Она отдаст деньги владельцам коммерческой недвижимости — Владельцы торгцентров и офисов в Москве смогут вернуть переплаченные в бюджет 12,5 млрд руб. по налогу на имущество за 2016 год.

— Криптобиржи разведут по рискам — и рассчитают страховку для пользователей — Международная компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB и проект швейцарского страхового брокера ASPIS SA — IT-платформа CryptoIns — разработали скоринговую модель оценки кибербезопасности криптобирж.

— Банкам форматируют безопасность — ЦБ делает обмен информацией с рынком обязательным — ЦБ закрепил форматы направления сообщений банками в ФинЦЕРТ в пятом стандарте по информбезопасности, вызвав вопросы у рынка.

— Промышленность не ушла от резерва — Минэнерго настаивает на платежах за "лишние" подстанции — Промышленности, видимо, все же придется полностью оплачивать резерв лишней электросетевой мощности.

— Тамани меняют грузы — Проект порта-долгостроя опять скорректировали — "Ъ" выяснил подробности скорректированного проекта строительства порта Тамань, реализацию которого поручил ускорить вице-премьер Максим Акимов.

— НЛМК прокатился мимо Европы — Компания не получит заводы ArcelorMittal — НЛМК Владимира Лисина не договорился с ArcelorMittal о выкупе заводов и линий по выпуску холоднокатаного и оцинкованного проката в Бельгии и Люксембурге, их покупателем станет британская Liberty House Group.

— Торговля развлекается — Место магазинов занимают фуд-корты и сегвейдромы — За десять лет в торгцентрах Москвы площади, выделяемые под развлечения, выросли с 4% до 13%.

— "Газпром-медиа" готовит радиопередачу — Продажей рекламы на "Авторадио" и других станциях холдинга займется НСК — "Газпром-медиа" планирует передать продажи рекламы на своих радиостанциях, включая "Авторадио" и "Эхо Москвы", селлеру НСК, партнеру учрежденного крупнейшими медиахолдингами "Национального рекламного альянса" (НРА).

— Попутчиков заподозрили в неуставных отношениях — Перевозчики подали иск о блокировке BlaBlaCar — Автобусный перевозчик "Транс Лайн" инициировал очередную попытку заблокировать в России французский онлайн-сервис совместных путешествий на автомобилях BlaBlaCar.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как правительство будет регулировать цены на бензин — "Ведомости" узнали подробности будущих соглашений властей и бизнеса — "Мы не переходим к ручному управлению" топливным рынком, соглашение с нефтяниками о фиксации оптовых цен – вынужденная мера, говорил вице-премьер Дмитрий Козак в среду после совещания в правительстве.

— Промежуточные выборы в конгресс лишат Трампа полного контроля над парламентом — Но лично американскому президенту это пока ничем не грозит — В США во вторник пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые определят расклад сил на вторую половину президентского срока Дональда Трампа.

— КПРФ объяснила отказ от повторных выборов в Приморье фальсификациями — Неучастие Андрея Ищенко в выборах главы края вряд ли снизит протестный настрой избирателей, считают эксперты — Коммунисты отказались повторно выдвигать Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморского края, поскольку считают итоги первых выборов сфальсифицированными, заявил в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов: "Мы считаем, что он победил на выборах в предыдущем туре. Также мы считаем, что прошедшие выборы были сфальсифицированы и эти фальсификации носят криминально-уголовный характер" (цитата по "Интерфаксу").

— Восемь стран смогут продолжить закупки нефти у Ирана — США ввели санкции против иранской нефти, банков, судоходных и авиакомпаний — США в понедельник официально ввели новые санкции против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц.

— Власти Москвы оценили расходы на реконструкцию монорельса — Превращение монорельса в трамвай обойдется почти в 4 млрд рублей — Москва заложила 3,75 млрд руб. в Адресную инвестиционную программу (АИП) на реконструкцию Московской монорельсовой транспортной системы в трамвайную линию – с соединением с другими сетями трамвая.

— Как миллиардер из списка Forbes ушел из бизнеса и воюет с фармацевтами из-за цен на лекарства — Джон Арнольд потратил не меньше $100 млн, добиваясь, чтобы разработчики и производители не завышали стоимость препаратов — Фармацевты США потратили на борьбу с Джоном Арнольдом сотни тысяч долларов, а он на войну с ними спустил минимум $100 млн.

— Продавцы перестали надеяться на резкий рост продаж перед Новым годом — В лучшем случае продажи вырастут на единицы процентов — В конце 2017 года – начале 2018 года ритейлеры и аналитики розничного рынка надеялись: ко II кварталу ситуация наладится.

— Банкам стало труднее принимать онлайн-заявки на кредиты от граждан — Они не всегда могут удаленно получить согласие заемщика на запрос его кредитной истории — Получить удаленно согласие заемщика на запрос его кредитной истории в некоторых случаях стало невозможно, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух банков из топ-50.

— Россия наконец сможет поставлять в Китаи? мясо птицы — Соглашение об этом может быть подписано уже в среду — Протоколы о взаимных поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции Россия и Китай планируют подписать 7 ноября, сообщили три человека, близких к российской стороне и принимавших участие в подготовке документов.

— Совет директоров UC Rusal одобрил перерегистрацию компании в России — Санкции США вынуждают ее сменить юрисдикцию, считают эксперты — Совет директоров UC Rusal (подконтрольна Олегу Дерипаске) принял решение отказаться от регистрации компании на о. Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России, сообщила UC Rusal 5 ноября.

— Российские венчурные фонды предпочитают вкладываться за границей — В 2017 году они проинвестировали за рубежом на 68% больше, чем в 2016 году — В 2017 г. российские венчурные фонды нарастили суммы инвестиций в зарубежные активы до $695,8 млн, что почти на 68% больше итога 2016 г. ($413,6 млн), следует из ежегодного обзора венчурной индустрии России Money Tree, подготовленного PwC совместно с Российской венчурной компанией (РВК).

— "Ростелеком" повышает тарифы на интернет — Его примеру могут последовать конкуренты — На прошлой неделе абоненты "Ростелекома" в соцсетях пожаловались на рост платы за домашний интернет.

— Крупнейшие радиохолдинги объединяют продажи рекламы на свои станции — "ГПМ радио" и ВГТРК хотят использовать ту же схему, что и на телевидении — "Газпром-медиа" и ВГТРК договорились объединить продажи рекламы своих радиостанций, рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к "Газпром-медиа" и ВГТРК.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Халатность колонией не грозит — Суд отказался вернуть в прокуратуру дело эксперта Клейменова — Щелковский городской суд Московской области в минувшую пятницу не смог приступить к рассмотрению скандального уголовного дела в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова.

— Под видом еды — Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего — За девять месяцев этого года, по данным Роспотребнадзора, снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям.

— Копить или купить — Россияне теряют на ипотеке треть стоимости квартиры — В среднем по России при покупке жилья в ипотеку заемщик выплачивает банку за весь срок кредита чуть меньше трети стоимости квартиры — 27,38 процента, посчитали оценщики компании "ФинЭкспертиза" в исследовании, подготовленном для "Российской газеты".

— Остров сокровищ на Манежной — Прошедший День народного единства был отмечен богатством наших культурных традиций — В День народного единства президент по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

— Теперь с гектаром — Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ — Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

— Пушкин без границ — Владимир Путин вручил ордена и медали за сотрудничество с Россией — Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле вручил госнаграды представителям других государств, которые поспособствовали укреплению мира и сотрудничества между народами, а также популяризации русского языка и культуры за рубежом.

— Слово и слава — Военной разведке вернут название ГРУ — Военная разведка должна снова называться ГРУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

— Сила свободы — Лидеры России и Кубы выступили против односторонних санкций — Москва и Гавана заявили о недопустимости силового давления, использования односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела государств и попыток свержения законных правительств.

— Не терять форму — Дмитрий Медведев назвал новые реалии мировой экономики и ответил на вопросы китайских блогеров — Премьер-министр Дмитрий Медведев видит будущий мир открытым пространством взаимовыгодного сотрудничества — без давления, санкций, протекционизма и ограничений.

— Мимо "Редута" не пройдут — Сергей Шойгу проверил ход создания техники для военных — В Минобороны внимательно отслеживают все, что касается создания космического ракетного комплекса тяжелого класса "Ангара".

— Стоп-сигнал — Чиновников обяжут отчитываться за аренду авто — Очередная декларационная кампания может пройти по измененным правилам.

— Правда в цифре — СМИ России и Китая наметили сотрудничество на годы вперед — Медиасотрудничество в новую эпоху стало темой Четвертого форума СМИ России и Китая, который состоялся 4 ноября в Шанхае.

— Отбивная падает в цене — Свинина будет дешеветь независимо от бразильского импорта — Стоимость свинины в России будет снижаться, и возобновление поставок мяса из Бразилии здесь ни при чем, считают эксперты.

— Надежда и авось — Распознать финансовую пирамиду может лишь каждый четвертый россиянин — Несмотря на богатую историю финансовых пирамид в России, отличить аферу от легальных способов сберечь и приумножить капитал способен лишь каждый четвертый житель России, выяснили аналитики НАФИ в ходе проведенного опроса.

— Чемоданы с деньгами, на выход! — Россия стала донором международного туризма — В 2017 году россияне потратили за рубежом почти в 3,5 раза больше денег, чем наша страна смогла заработать на иностранных туристах.

— Вместе не по пути — Перевозчики подали в суд на сервис поиска попутчиков — Сервис карпулинга или райдшеринга (поиск попутчиков) BlaBlaCar в очередной раз "приглашен" в суд.

— Экономия в прошлом — Россияне стали тратить больше средств на товары и услуги — За девять месяцев этого года траты россиян на покупку товаров и оплату услуг выросли на 6,4 процента.

— Деловой подход — Объем инвестиций в основной капитал в регионах быстро растет — Совокупный объем инвестиций в основной капитал в регионах России в первом полугодии 2018 года вырос на 3,2 процента по сравнению с 2017 годом.

— "Возможно, был грубоват…" — Коллектор получил срок после второго по счету доведения до самоубийства — Кунашакский районный суд в Челябинской области вынес приговор по делу коллектора, обвиняемого в доведении до самоубийства пожилого жителя райцентра.

— Поймали на слове — Свердловская чиновница заявила, что власти не должны помогать детям: это задача семьи — Широкую огласку получило в Свердловской области рядовое, казалось бы, совещание в Кировграде, на котором обсуждалось развитие и финансирование в муниципалитете детских программ.

— Трезвый полет — В британских аэропортах могут ограничить продажу алкоголя — Министерство внутренних дел Великобритании рассмотрит законопроект о запрете круглосуточной продажи алкоголя в местных аэропортах.

— Внезапно рухнул — Рабочие погибли в Югре при падении моста — В понедельник недалеко от поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе рухнул мост через старую протоку.

— Открой личико — В Египте предлагают запретить ношение никаба — Ношение полностью закрывающей лицо одежды в общественных местах может оказаться под запретом в Египте.

— Опасные маршруты — Корреспонденты "РГ" приняли участие в проверке автобусов на дорогах — Госавтоинспекции не хватает мер для воздействия на перевозчиков пассажиров.

— Фигурант для грязной игры — Похоже, возня с "проблемными личностями" российского происхождения становится традицией в Лондоне — Британское правительство в очередной раз продемонстрировало боевой "антироссийский задор".

— Конвой под охраной — Наши военные помогли доставить груз ООН сирийским беженцам — Гуманитарный конвой ООН с помощью российской военной полиции наконец-то доставил мирный груз в лагерь беженцев "Рукбан" на сирийско-иорданской границе.

— Романтики Сьерра-Маэстра — Генерал-лейтенант госбезопасности в отставке Николай Леонов рассказал о дружбе с Раулем Кастро и как едва не разбился на вертолете с Фиделем — 1 января 2019 года исполняется 60 лет Кубинской революции, кардинально изменившей образ этой страны.

— Флаги в огне — Америка ввела новые санкции в отношении Ирана — Администрация президента США Дональда Трампа 5 ноября ввела второй пакет санкций против Ирана, который в Америке уже назвали "самым мощным в истории".

— Президенты идут на мировую — Во Франции начались торжества по случаю столетия со дня окончания "Великой войны" — Президент Франции Эмманюэль Макрон и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в церемонии, положившей начало большой мемориальной программе по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

— Стресс-тест — Если победят демократы, они могут попытаться объявить Трампу импичмент — В США сегодня проходят промежуточные выборы, в ходе которых полностью переизберут нижнюю палату конгресса (435 мест), 35 сенаторов из 100 в верхней палате, а также губернаторов в 39 штатах и территориях.

— Победа по очкам — Новая Каледония остается французской — Новая Каледония, архипелаг в юго-восточной части Тихого океана, не отправится в самостоятельное плавание.

— Начали с морской пехоты — США и Южная Корея возобновили совместные военные учения — После полугодового перерыва США и Южная Корея приняли решение возобновить совместные военные маневры.

— Прослушка отменяется — Минюст предлагает прописать порядок обжалования секретных решений — Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, прописывающий процедуру обжалования совершенно секретных судебных решений — о проведении в отношении человека некоторых оперативно-разыскных мероприятий.

— Аванс с возвратом — Верховный суд разъяснил, как вернуть залог при срыве покупки — Практически ни одной серьезной и дорогостоящей покупки граждане сегодня не совершают без залога.

— Джекпот на терминале — Предлагается строже наказывать за нелегальные азартные игры — Предлагается усилить наказание за нелегальную организацию азартных игр.

— Жизнь или железяка?— Жители Новосибирска предложили наградить сломавшего шлагбаум врача "скорой" — Депутаты Госдумы предложили не наказывать, а наградить врача частной скорой помощи, сломавшего шлагбаум, чтобы спасти пациента. На защиту доктора встали и жители Новосибирска.

— Пропуск по пунктам — Оформить декларацию на грузы можно за полчаса — До 2024 года будут модернизированы 24 пункта пропуска на государственной границе, ориентированных на экспорт.

— Прогноз по фактической погоде — Чего не хватает официальным сценариям развития экономики — редсказание будущего развития экономики лежит на границах человеческих возможностей, это крайне неблагодарный жанр, в котором легко потерпеть неудачу.

— Вакансия горит — Больше всего озабочены поиском работы жители Северо-Запада — Настроения работников на рынке труда в преддверии зимы царят неоднозначные.

— Заявку взял робот — Банки активно используют искусственный интеллект — Прогнозная аналитика данных помогает российским банкам бороться с мошенниками.

— Жирно будет — Почему растет объем импорта пальмового масла в Россию — Импорт пальмового масла в нашу страну, по данным Росстата, за семь месяцев этого года увеличился почти на 24 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Десять миллиардов за проезд — Правительство обещает особые условия инвесторам крупных госпроектов — Бизнесу предложат специальные контракты с государством, которые защитят проекты компаний от изменений в законодательстве — например, от роста налоговых ставок, таможенных платежей или экологического сбора, следует из законопроекта Минфина ("Известия" ознакомились с документом).

— Восемь друзей Тегерана — Второй пакет американских санкций не загонит Иран в изоляцию – Американские ограничения не смогут изолировать Иран от внешнего мира: они снизят объемы иранской торговли, однако заставить мир полностью бойкотировать Тегеран Штатам не удастся, заявил "Известиям" сенатор Алексей Пушков.

— Непредвыборная дипломатия — Президент Молдавии Игорь Додон — об итогах визита в Россию, динамике сотрудничества с Москвой и повестке будущей встречи с лидером Приднестровья — В российско-молдавских отношениях наметилась позитивная динамика.

— В мессенджер через базу — В сервисах сможет переписываться лишь тот, на кого зарегистрирован телефонный номер — Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров.

— "Потсдамские встречи" в гостях — Сенатор Константин Косачев — о встрече российских и немецких парламентариев и "перезагрузке в стратегическом партнерстве" — 2 ноября прошло очень интересное мероприятие — встреча парламентариев России и Германии в рамках известного форума "Потсдамские встречи", который впервые пригласил к себе Совет Федерации.

— "Чувство патриотизма — стержень нашей генетической памяти — Президент отметил значение Дня народного единства для граждан страны — Непобедимая сила духа российского народа, которая не раз удивляла весь мир, основывается на идеалах патриотизма.

— Санкции на пользу — Дмитрий Медведев рассказал Си Цзиньпину о состоянии российской экономики — Россия и Китай должны защищать существующие режимы международной торговли, а не разрушать их.

— Охладить тыл противника — Бойцы элитной части рассказали, как сейчас выглядит быт разведчика — 5 ноября — День военного разведчика. В этом году исполнилось 100 лет легендарному ГРУ.

— Водка из узкого горлышка — Количество магазинов с алкоголем предлагают сократить в 2,5 раза — Количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в 2,5 раза — примерно до 50 магазинов на 100 тысяч человек.

— Недосып "съел" два триллиона — Сверхурочная работа и недостаток сна снижают производительность труда россиян — Работодатели несут из-за недоспавших сотрудников серьезные потери, сообщает аналитический центр НАФИ.

— Алюминиевое гражданство: "Русал" переезжает в Россию — Для завершения процесса компании необходимо получить одобрение российских властей и изменить название — После смены британской юрисдикции на российскую "Русал" Олега Дерипаски, скорее всего, переедет в калининградский офшор. Хотя новое "место жительства" не имеет для компании большого значения, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Медведь против микробов — Слюна диких животных позволит побороть устойчивость к антибиотикам — Российские ученые нашли антибиотик в пробах слюны, взятых из пасти сибирского медведя.

— Окно света — В России создан революционный способ энергосбережения — Российские ученые создали устройство, которое одновременно работает как солнечный элемент и источник света.